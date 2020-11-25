中德領導人通話　習近平呼籲：對中國企業保持開放！

▲大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平24日晚間和德國總理梅克爾通電話，習近平呼籲對中國企業保持開放，互相尊重。梅克爾祝賀中國簽下「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，將繼續持續雙方關係良好發展。

根據央視報導，習近平表示，目前全球一些地區都在面臨第二波新冠肺炎疫情考驗，中方願和德方加強疫苗交流合作，推動疫苗作為全球公共產品得到公平分配，特別是讓發展中國家獲益。

習近平強調，中德合作應該繼續推進，中國正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇，中方希望德方和歐方對中國企業保持開放。





▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

習近平指出，願和歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動中歐投資協定談判如期完成，推進中歐環境和氣候、數字對話機制建設，打造中歐綠色夥伴、數字夥伴，為新形勢下中歐全面戰略夥伴關係發展注入強勁動力。

梅克爾表示，德方祝賀中方同有關各方達成《區域全面經濟夥伴關係協定》，希望同中方加大努力，推動年內完成歐中投資協定談判；希望和中方深化氣候變化、生態環境等領域合作，德方願同中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。