老闆掏空後神隱　大陸最大地方商銀進入破產程序

▲包商銀行進入破產程序。（圖／翻攝微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸「明天系」集團創辦人肖建華（又稱蕭建華）擁有億萬身家，2017年1月27日淩晨被從香港四季酒店蓋頭帶走後，就沒有再現身。「明天系」旗下包商銀行是中國最大的地方性商業銀行，去年被人民銀行接管後，目前已準備進入破產程式。

綜合陸媒報導，北京市第一中級人民法院23日公佈裁定書指出，包商銀行17日以無法清償到期債務並且資產不足以清償全部債務為，由申請破產清算，法院指定包商銀行清算組擔任包商銀行管理人。

銀保監會公告稱，已於11月12日同意包商銀行進入破產程式。北京法院公告顯示，包商銀行的債權人應在2021年1月4日前向包商銀行管理人申報債權。包商銀行的債務人或者財產持有人應當向包商銀行管理人清償債務或交付財產。

▲「明天系」集團創辦人肖建華。

包商銀行成立於1998年12月16日，總部在內蒙古包頭市，原名為包頭市商業銀行股份有限公司，明天系持有36.89%的股權，2007年更改為現名稱。中國人行2019年5月底接管擁有人民幣5760億元資產的包商銀行，曾引起金融圈震動。

肖建華15歲考入北大，畢業後創辦「明天系」，透過入股當地國企操作上市，接著主導公司發展，完成最後控制創造了自己的商業集團，但操作方法頗受爭議，又因為違規佔用大量的資金導致包商銀行資不抵債。2017年被送回大陸後，外界傳聞其身體不佳養病中，行蹤不明。

包商銀行接管組組長周學東曾透露，包商銀行的問題，背後的根源在於公司治理失靈，以及與之相關的金融腐敗和違法犯罪。2005年以來，明天集團通過大量的不正當關聯交易、資金擔保及資金佔用等手段進行利益輸送，包商銀行被逐漸「掏空」，造成嚴重的財務與經營風險，直接侵害其他股東及存款人的利益。

周學東指出，清產核資結果顯示，2005年至2019年的15年裡，「明天系」通過註冊209家空殼公司，以347筆借款的方式套取信貸資金，形成的占款高達1560億元人民幣，且全部成了不良貸款。