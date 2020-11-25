快訊／美股破史上紀錄！　川普突感性現身：恭喜我們國家每一個人

▲美國總統川普感謝人民。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者董美琪、王致凱／綜合報導

美股在感恩節前夕，突破史上新紀錄！在美國總統川普啟動政權交接程序後，市場不確定性降低，道瓊24日（美國時間）盤中上漲超過500點，歷史上首次攻上30,000點大關。川普也在稍後突然出面開了一場「快閃記者會」，會上除了表達，這是美股2020年第9次打破新高紀錄，也是川普任內第48次，最後突然感性發言。

川普表示，「謝謝大家，我想恭喜各位，儘管因為疫情期間發生的各種事情，股市道瓊指數剛剛站上30,000點，創下歷史新高，我們從來沒有突破過30,000點關口。我對疫苗的好消息感到非常激動，真是好極了，像這樣的醫療成果從來沒有發生過，我想大家都已經知道了這點。」

川普接著說，「股市剛剛突破30,000點了，從來沒有出現過這個數字，這是神聖的數字，30,000點，在此之前沒人能想到。這是2020年內第9次、川普政府任期內第48次股市破紀錄。」

最後川普發言轉為感性，「我想恭喜川普政府團隊每一位勤奮努力的人，但更重要的是，我想恭喜我們國家的每一個人，因為沒有人能夠像你們一樣，你們無可取代，非常感謝。」此外，副總統彭斯（Mike Pence）站在川普身後，全程陪伴，似乎像在跟民眾做最後的道別。

道瓊指數11月上漲超過13％，創下1987年以來最大單月漲幅。標普500指數和那斯達克指數11月也分別上漲11.2％和10.1％，均為今年4月以來最大單月漲幅。

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