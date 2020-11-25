人氣泰式餐館常被吃霸王餐　熱心女尋「斷片客」...網友想捧場





▲常被吃霸王餐的泰式餐館 。（圖／翻攝嘉義市大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

上餐館吃飯到底先付錢還是先結帳?嘉義一熱心女網友日前前往嘉義芳安路上一人氣泰式料理餐館用餐，結帳時卻聽見餐館老闆娘說出坐她隔壁桌客人用完餐沒付錢就離開，老闆娘甚至說，來這裡(店內)的客人很多沒付錢就離開，還有樣學樣的一起離開，於是正義感十足的她上網尋客，希望幫店家找回未付錢的顧客及餐費，留言一出，引來不少網友熱議到底是「先吃後付」還是「先付後吃」!

▲熱心網友上網幫店家尋客。（圖／翻攝嘉義市大小事）

鄭姓網友上餐館吃飯結帳聽見老板娘抱怨隔壁桌先離開客人未付錢，她熱心上網希望找回該組客人，PO文內容指出，「買東西給錢很困難嗎？剛剛在這裡用餐(指餐館)，我要結帳的時候老闆娘說2號桌的客人沒結帳就離開了，兩夫妻加一位國小女生（目測應該國小），人家兩夫妻辛苦經營，如果你們忘了結帳，煩請記得回去買單。你們離開的時間大約6:40，你就坐我後方，我知道你離開只是沒想過你忘了付錢（還是中間有什麼誤會)，老闆娘說來這裡的客人很多沒付錢就離開，還有有樣學樣的一起離開」

網友意見正反不一，有人說「要先結帳避免有心人跑單」「 時機有這麼差嗎？差到吃霸王餐喔」「忘記付錢..怎麼不會忘記要吃飯.」，也有人說「我不會聽單方面說法，而且也許是對方忘記了」「請問地址在哪，想去搞關」。