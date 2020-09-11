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汐止霸王餐怪客半年騙5次...店家氣炸「公布特徵」：有濃濃香水味

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▲汐止霸王餐怪客半年騙5次...店家氣炸「公布特徵」：有濃濃香水味。（圖／翻攝自臉書）

▲店家公布霸王餐怪客特徵。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者邱中岳、林昱萱／新北報導

一名唐姓男子10日晚間到汐止一間食堂，豪氣點了500元的餐點，但他卻在結帳時，謊稱忘記帶錢包，而店家同意讓他回來再付錢，未料該名男子卻一去不回，讓店家氣得PO網提醒大家，要大家小心該名男子。另外，經警方調查，該名男子是慣犯，這次騙吃霸王餐，已是今年的第5次。

店家的貼文指出，「這個騙子已經騙到汐止忠孝東路了，晚上七點多到我的店裡點餐總共500元，離開一下子再回來說他忘了帶錢包，因為本店剛開幕兩個月多，給客人方便，沒想到會碰到，因此特地PO文提醒附近店家要小心此人。」另外，店家也提供該名男子特徵，「戴眼鏡、帽子、濃濃香水味」

▲汐止霸王餐怪客半年騙5次...店家氣炸「公布特徵」：有濃濃香水味。（圖／翻攝自臉書）

對此，警方表示，該名中年男子點了500元的餐點，於取餐時向店家表示忘記帶錢，稍後會回來付帳，而店家見該名中年男子穿著得體遂取信於他，惟該男子取餐離去後未返回店內結帳，事後店家認出該名男子疑似為之前在網路社團上流傳前曾為員警查獲之吃霸王餐慣犯，遂將上述情形PO網提醒。

此外，警方表示，該名唐姓男子並非第一次做出此事，唐男於4月、7月間計四次分別用類似手法詐騙店家，為本分局查獲並移送，其做案手法均與上述方式相同，本分局網巡發現後業主動聯繫店家並積極偵辦中。另本分局業於11日上午將唐嫌查緝到案，全案將依詐欺罪嫌依法究辦。

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