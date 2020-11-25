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金門兵都吃過！朕一品最強聯名「高坑牛肉麵」　酸菜辣椒醬吃過就忘不了

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▲▼味丹朕一品高坑牛肉麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲只在金門限定上市！味丹推出朕一品最牛聯名「金門高坑牛肉麵」勾起老兵滿滿回憶。（圖／記者黃克翔攝，下皆同） 

消費中心／綜合報導

一問起在金門當兵的朋友有什麼共同回憶，「高坑牛肉麵」絕對是津津樂道的話題。飄香50多年、傳承到第三代的「高坑牛肉店」，即便位置偏遠仍是生意特好。但近期高坑牛肉店進行整修，許多特地登門造訪的人敗興而歸，別灰心，味丹推出朕一品最牛聯名「金門高坑牛肉麵」，讓饕客們能靠著這碗解饞。此外，一聽聞高坑牛肉店整修消息，味丹更加碼在金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動中加碼送出2,000碗給參加老兵，讓大家能一同享受回憶中的牛肉香。

金門高坑牛肉麵源自於1973年，以數十載老湯搭配新鮮大骨直火熬煮出骨髓，讓湯頭香氣四溢。接著在大骨湯頭中加入獨家高坑中藥老滷汁，讓味道更為濃郁而有層次，成為許多人當兵時期嚐過就忘不了的味道。而店內的「手炒酸菜辣椒」更是增加風味的秘密武器，加進去就能讓大骨湯底的鮮味再增添微辣刺激感，將層次提高到更高境界，成為許多人在金門當兵必嚐的清單。

▼朕一品「金門高坑牛肉麵」以酸菜辣椒醬、牛肉塊、調理包完美還原名店口味。

▲▼味丹朕一品高坑牛肉麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▼獨門酸菜辣椒醬可以依照個人口味調整，先喝原湯再加入拌勻就可以嚐到雙重滋味。

▲▼味丹朕一品高坑牛肉麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

這次「朕一品金門高坑牛肉麵」以燉煮成琥珀色的大骨高湯為基底，再配上Q彈有勁的麵條，能夠將濃郁的湯牢牢吸住，呈現滑順有勁的口感，與一般紅燒、清燉牛肉麵湯底有著截然不同的口感。肉食怪也別擔心，料理包中的牛肉塊不僅給好給滿，完整肉塊咀嚼下去扎實有勁、肉質鹹香軟嫩的口感，絕對會讓勾起所有老兵在金門上的軍旅回憶。

身為老饕，一定希望能找到更多讓味蕾跳動的味道，這時候只要先嚐過原湯，再慢慢加入「獨門酸菜辣椒醬」拌勻，就能一口氣享受到「甘甜、層次豐富」的好滋味，只要短短三分鐘、簡單料理方式，就能嚐到猶如名店的現端出來的美味，還能依照個人調整口感，從香氣到口感都成為今年「最牛」的聯名泡麵。

▼湯底呈現琥珀色，口味與一般的紅燒、清燉完全不同。

▲▼味丹朕一品高坑牛肉麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼味丹朕一品高坑牛肉麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

充滿濃郁香氣、回憶的「朕一品金門高坑牛肉麵」即日起只在金門高坑總店、伴手禮店及金門昇恆昌就能發現它的蹤跡，數量有限有看到千萬要手刀掃貨，以免嚐不到思念的美味。此外，朕一品也在金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動，加碼送出2,000碗「朕一品金門高坑牛肉麵」，只要符合資格就能到金門尚義機場櫃檯領取，（詳請請上 https://kinmen.travel/zh-tw/event-calendar/details/2464，讓大家不會因為高坑牛肉店正在整修打壞興致，只要加入熱水，短短幾分鐘就能找到記憶中的味道，數量有限送完為止。

▼就算「高坑牛肉店」正在整修，也能嚐一碗「朕一品」解饞。

▲▼ 朕一品

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