金門高粱周邊商品爆仿真品！警扣開瓶器鑰匙圈...侵權逾5000件

▲金門縣警局刑警大隊破獲一起侵害金酒商標案。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、黃子倩／高雄報導

金門高粱一直是熱門的旅遊十大伴手禮之一，但民眾購物前要小心辨明真偽，不只酒本身、就連周邊商品也可能是未經授權，金門縣警局刑警大隊10月20日，查獲一起侵害金酒商標案，一共查扣了5千多枚的開瓶器、鑰匙圈還有磁鐵貼，並且將許姓盤商等3人移送金門地檢署偵辦。

▲有旅客在特產行購買金門高粱造型的開瓶器，事後卻意外發現商品根本沒有獲得授權。（圖／記者林名揚翻攝）

今年7月份，有旅客在地區特產行購買金門高粱酒造型的開瓶器、看外型十分精美，沒想到打電話到金酒公司詢問是否有授權製造，卻意外讓這起侵權案曝了光！金門縣警局接獲情資後，歷經2個月蒐證，在10月中旬，由專案小組成員前往特產行、上游倉庫執行搜索，總計查扣金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等侵權商品計5,072個及帳冊資料。

▲金門縣警局刑警大隊一共查獲5千多件侵權商品。（圖／記者林名揚翻攝）

該名許姓盤商向警方坦承，將金門高粱酒商標標籤圖樣寄給大陸地區某廠商印製，並貼於開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼等商品後，再將成品寄回金門，進而舖貨給地區的特產行、藝品店及攤商等，警方於詢後將相關人等以涉嫌偽造私文書、妨害農工商罪移由福建金門地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，金門高粱酒造型開瓶器、鑰匙圈、磁鐵貼來源恐不止上揭盤商，地區各特產行、藝品店等商行應「儘速自行下架」以免觸法；同時也呼籲消費者於購買產品時應檢視相關產品資訊、勿購買來源不明產品。

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