金門小貨車過彎翻覆　30箱高粱碎滿地…網：土地公要醉了

記者林名揚、徐愷昕／金門報導

金門榜林圓環今（19）日下午發生一起車禍事故！一輛滿載高粱酒的小貨車行進時，疑轉彎重心不穩，30多箱高粱酒當場掉落，現場酒香瀰漫整路口，路過民眾都覺得好可惜。而據了解，這些都是家戶配用酒（瓶身有「振興經濟」字樣），一箱12瓶要價5100元，30多箱掉落的慘況，酒商估計損失15萬餘元。

▲金門一輛載送高粱酒的小貨車19日下午於榜林圓環發生事故，現場30多箱高粱散落一地。（圖／記者林名揚翻攝）

▲家戶配用酒一箱12瓶要價5100元，30多箱掉落的慘況，酒商估計損失15萬餘元。（圖／記者林名揚翻攝）

金門一輛小貨車今（19）日下午1時30分許，滿載最新批售縣民（一打售價新台幣5100元）、酒基3年的振興高粱酒準備運送赴台途中，在車流量相當大的伯玉路榜林圓環轉彎處疑因重心不穩，導致30多箱高粱酒掉落，其中不少酒瓶因為重擊地面而破裂，高粱酒溢流滿地。

警方獲報後立即到場排除事故，所幸發生當下掉落的高粱酒箱並未波及路過人、車，且再經環保局員工積極協助貨車司機清掃後，1小時內許現場玻璃碎片全數清除完畢，並未造成交通太大影響，倒是許多路過居民聞到濃濃酒香後，不禁大嘆好可惜。而事情被PO至臉書《靠北金門》，網友見狀紛紛留言，「趕快吸起來別浪費」、「地上全部都是錢」，開玩笑表示，「路過會不會醉」、「土地公要醉了」。

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▼路過民眾聞到酒香滿溢，不禁大嘆好可惜。（圖／翻攝臉書《靠北金門》）

▲▼警方到場後迅速將事故排除。（圖／記者林名揚翻攝）