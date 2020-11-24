牛津團隊「給錯疫苗劑量」　少打半針…保護力竟激增至90％

▲牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康23日宣布，其合作開發的新冠疫苗總體藥效為70％，但如果調整接種的疫苗劑量，疫苗有效率則可升高至90％，且不會出現嚴重副作用。阿斯特捷利康透露，研究人員因為疏忽而搞錯疫苗劑量，結果竟誤打誤撞讓保護力大幅上升。

路透社報導，阿斯特捷利康援引在英國與巴西進行的後期試驗數據，如果先給予受試者一半劑量疫苗，一個月後再施打全劑量疫苗，則保護力可達到9成。

阿斯特捷利康非腫瘤學研發布負責人潘加洛（Mene Pangalos）表示，原本試驗團隊計畫讓受試者接種2劑完整劑量疫苗，會給予受試者一半劑量的原因純屬偶然。

大約4月底左右，阿斯特捷利康正式與牛津大學建立合作伙伴關係，彼時牛津大學研究人員開始向英國的受試者注射疫苗，結果發現疫苗副作用如疲勞、頭痛或手臂酸痛等，比預期中的還要小，讓研究人員相當不解。潘加洛說，團隊回頭尋找原因，才發現是少注射了一半劑量。

研究團隊決定讓這一組只接受一半劑量的受試組別，按照原定計畫在第二次注射時接種全劑量疫苗，結果發現有效性竟提升到90％，相比接種2劑完整疫苗的62％保護力更高。