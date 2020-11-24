游淑慧諷高嘉瑜「兩屋閒置、一屋囤物」：拋出黃枕頭徹底歪樓



▲高嘉瑜閨房照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委高嘉瑜房屋事件延燒，台北市議員游淑慧24日諷刺，兩屋閒置、一屋囤物，樸實無華且枯燥乏味的小確幸。

游淑慧在臉書評論，不論囤房或囤物，都需要相當的財力，才能執行囤的行動。不過公職人員也是人，只要資金來源正當，該申報就申報，喜歡囤什麼就囤什麼，那是個人本事，外人無從置喙。

游淑慧說，只不過這件事一開始的引爆點，並不是來自媒體或外人，而是來自當事人自己一句「租屋十年買不起房」，才引起大家錯愕與關注。在自己看來，這就像很多明星偶像總要說自己單身，而她人設自己「樸實無華」，都只是一種形象設定的操作。

她表示，就算一旦真相出爐搓破，也不是什麼犯罪，話說清楚就沒事了。這很常見，也無可厚非。但讓人拍案驚奇的是，最後高委員將事件導向「得罪人被整」來論述，又加碼拋出泛黃枕頭的系列故事來吸睛，讓事情徹底歪樓。

游淑慧認為，在危機處理和風向帶領上，閨房解密與反差操作上，無疑是放大絕的高招。只不過一直以來，高委員都是媒體寵兒，新聞曝光度高居不下，這次她卻反過來影射自己被媒體追殺針對，讓許多記者的反應都有點錯愕，也讓大家哭笑不得。

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