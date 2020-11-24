少龍最新／律師出面捍衛　批檢方先入為主　違反程序正義

▲「少龍」徐浩城的委任律師劉炯意質疑檢方以未判決確定有罪案件為教材，是未審先判。（圖／翻攝自高檢署網站）

圖、文／王百威提供



日前遭起訴的華興靈修中心徐浩城（少龍）委任律師，出面批評檢方違反程序正義，質疑有利少龍的筆錄遭隱匿，恐讓法院陷於錯誤而押人取供，更大爆仙女班成員因家族事業經營糾紛而有誣陷被告徐浩城（少龍）入罪的可能，並表示今所揭發的諸多疑點，將在未來法院審理時逐一釐清，替少龍爭取無罪判決。

律師疑少龍遭指控 係前信徒刻意捏造

「少龍」徐浩城的委任律師劉炯意說，他在二○一五年起開始接受徐先生的委託，當時主要是華興靈修中心部分已退出的信徒要求返還在十多年前的捐款，其實靈修中心仍供信眾使用，未涉不法，徐先生的官司後來勝訴。直到今年四月間，開始有關徐先生的負面新聞報導出來，在此之前曾發生仙女班成員因家族事業經營糾紛對徐先生有怨隙；此外，劉炯意說，徐先生也委任他控告台中前信徒騙走八百萬元案，後來又有別的信徒也出來指證被那位台中前信徒騙錢。他觀察徐先生的生活很樸素，是個正直的宗教家，許多跡象讓人懷疑徐先生遭指控，為前信徒刻意捏造。

律師團質疑檢方先入為主 有利筆錄遭隱匿

由於檢方又說徐先生招募的仙女班成員是三十歲以下未婚女性，但徐先生在偵審時不斷強調，他並未限制進入仙女班必須是未婚女性，而是只要是女性，願意參加靈修者都可以報名參加，而且其中不乏有四、五十歲的女信眾。劉也反問，「以前媒體報導仙女班有二百多個，很多人都受到猥褻，既然有那麼多，為何到目前只有六人出來指控？」再者，搜索當天，有二人被刑事局帶去問話，但筆錄在哪卻沒看到，檢察官對被告有利或不利的筆錄都應忠實呈現，如果對被告有利的證據故意隱匿，導致法院誤判，那對人權是一大傷害，今天徐先生被羈押，是否有證據，檢察官是否出示完整證據給法院斟酌，這部分仍有待了解。

律師控檢方忽視人權 違反程序正義

另位辯護律師陳偉仁則說，他認為徐先生在本案中，沒有被當作一個「人」對待，因為一個人不論有罪或無罪，在程序上一定都要被保障，此案在今年六月十六日發動搜索，當週即有高檢署檢察官上廣播電台節目，以如何防範宗教騙財騙色為主題，大談正在偵查中的此案，十分不恰當。他說，「任何當事人不管有做或沒做，我們應該都要保障他的權益，偵查不到一週，檢方憑什麼跟民眾談個案，畢竟當時案子才剛開始，將來會不會起訴都不知道。」他認為，檢察官不管有何理由都不能未審先判，這明顯侵害被告的權益，在法治國家更不該發生，檢察官事後說這是法治教育，節目中並沒提到案情細節，只是宣導，但這種種藉口，都無法遮掩檢方用官方名義，剝奪偵查中被告的權益，這在文明國家是不該出現的狀況。