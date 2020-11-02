弟子說：陷害少龍聯盟現形　連署呼籲有心人勿覬覦財產　誓死捍衛師父清白

▲華興靈修中心弟子挺身而出，捍衛少龍師父清白。

圖、文／王鵬舉提供

本月遭到台北地檢署起訴的少龍（原名徐浩城），目前已罹患重病戒護就醫，他的弟子發起連署，透過律師發布指出，北中南三處道場是多年來弟子們捐獻，提供師父行道授徒使用，呼籲有心人士不要覬覦財產，陷害少龍師父，聲明中強調徐浩城先生多年來辛勤教導，弟子們感佩在心，必將捍衛師父清白。

這份連署書在六月份即已完成，最近才透過律師公布，連署書指名給少龍離婚超過20年的前妻黃姓女子。弟子們指出，有心人士覬覦靈修中心財產，華興弟子必將挺身而出捍衛靈修場所。

華興靈修中心弟子代表葉耀芳指出，整起事件明顯有個｢陷害少龍大聯盟｣居中操作，串聯因為各種緣故脫離師門的除籍弟子，捏造仙女班成員遭辱的虛假故事，並四處檢舉讓少龍深陷獄中，甚至希望他病死獄中，以達成謀奪靈修中心財產的最終目的。

葉耀芳受訪時表示，華興靈修中心成立於民國72年，迄今已經37年，草創之初，沒有修行場所，弟子們多年集資捐獻，陸續才有了北中南三處道場，台北道場在文山區，台中道場在南屯區，高雄道場在左營區，啟建當時都是不值錢的土地，自力設計興建，但時至今日，三處道場地價都已暴漲十數倍之多，市值非常驚人，也因為如此引起了陰謀人士的覬覦。

這些年來，陸續有超過3000名弟子拜入師門，追隨少龍師父修行，但是師門來去自由，當然會有些不同看法的弟子陸續離開，葉耀芳說，有人回頭索還當年捐款，有人詐騙師父與同門師兄姐錢財，詐騙金額破千萬之鉅。也有人賣東西給靈修中心與同門師兄姐，但因品質不良退貨而起嫌隙。這些背出師門的弟子串連在一起，與少龍前妻組成「陷害少龍大聯盟」，用盡各種方法要讓少龍身敗名裂。

葉耀芳指出，這些脫離師門弟子，讓他們曾經在仙女班修行的女兒出面誣指師父涉嫌侵害，華興靈修中心全體弟子都已經站出來連署，證明師父清白。

為營救身陷囹圄的師父，華興靈修中心的弟子們集體連署，向司法單位表達捍衛師父清白的決心。葉耀芳指出，三十多年來，跟隨師父這麼多弟子，如果有任何不道德，怎麼還會相信師父，尊敬師父，弟子中都是高知識份子，如果沒有任何感應或成效，怎麼願意跟隨師父修行那麼久。希望法官能夠明察秋毫、勿枉勿縱，找出幕後那群想要毀宗滅師的黑手，還給師父清白，也讓靈修中心早日回歸清淨，重回修行正道。