淫教主少龍猥褻6仙女…稱看守所「重口味」害腎　撤銷羈押被打臉

▲教主徐浩城創仙女班專收「30歲以下處女」，涉猥褻6名成員遭羈押，日前聲請撤銷遭法院駁回。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍），創立華興靈修中心，涉嫌藉教主身分詐財騙色，其中招收30歲以下處女設立的「仙女班」，更有6名女子控訴遭猥褻，北檢10月12日依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴徐浩城；在押的徐浩城，認為看守所的菜「口味太重」，害本來就要洗腎的他，出現腸胃出血、血壓降低、休克等狀況，加上每次出去洗腎，都要出動人力戒護，聲請撤銷羈押裁定，北院日前駁回他的聲請。

法院認為，徐浩城否認一切犯行，真相仍待與證人交互詰問釐清，若放他出去，他很可能以教主的身分，影響相關證人，且徐浩城雖然需要洗腎，但在看守所每周3次協助他去醫院洗腎下，在所內生命徵象穩定，認定徐浩城在所內也能受適當照護，駁回他撤銷羈押的聲請。

徐浩城涉嫌自2016年起，要信徒物色30歲以下、沒有性經驗的女信徒加入「仙女班」，並立下「宮女宣誓詞」，要仙女班成員「終生獻身是至上道主的新娘」；仙女們白天時，被安排在徐的電子檢驗公司上班，晚上就回到北市文山區的靈修中心住宿，平時也被禁止與家人或外人聯繫。

部分仙女控訴，曾在徐男召見時，被要求脫衣供他搓吸胸部、強吻，仙女們異性經驗少，又懼怕教主的威信，只能嚇傻僵在原地；一名仙女控訴，徐男獨處時稱「精液射給妳可提升修行」，又強調「破處」可達靈性境界，幾度嘗試卻「硬不起來」才作罷，徐男遭逮時，對此相當不服氣，反批是受害人「陰氣太重」才讓他不舉。

仙女班的成員們，多數小時候就跟著父母來道場，徐男的威信也在多年來，深植於她們心中，加上在封閉的小圈圈內，不聽話不僅被威脅踢出，更被扣上影響家人修行的罪名，受害往往只能無奈吞忍，即使案件爆發後，也因徐男宗教「經營有成」，除部分信眾死忠跟隨外，也有仙女替教主說話、反與父母為敵。

檢調搜索過程中，在徐浩城住處、靈修中心查獲現金8000多萬元，也有信眾控訴他詐財，目前正另案調查他的吸金犯行。

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