　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫教主少龍猥褻6仙女…稱看守所「重口味」害腎　撤銷羈押被打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華興靈修中心負責人少龍性侵案移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲教主徐浩城創仙女班專收「30歲以下處女」，涉猥褻6名成員遭羈押，日前聲請撤銷遭法院駁回。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍），創立華興靈修中心，涉嫌藉教主身分詐財騙色，其中招收30歲以下處女設立的「仙女班」，更有6名女子控訴遭猥褻，北檢10月12日依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴徐浩城；在押的徐浩城，認為看守所的菜「口味太重」，害本來就要洗腎的他，出現腸胃出血、血壓降低、休克等狀況，加上每次出去洗腎，都要出動人力戒護，聲請撤銷羈押裁定，北院日前駁回他的聲請。

法院認為，徐浩城否認一切犯行，真相仍待與證人交互詰問釐清，若放他出去，他很可能以教主的身分，影響相關證人，且徐浩城雖然需要洗腎，但在看守所每周3次協助他去醫院洗腎下，在所內生命徵象穩定，認定徐浩城在所內也能受適當照護，駁回他撤銷羈押的聲請。

徐浩城涉嫌自2016年起，要信徒物色30歲以下、沒有性經驗的女信徒加入「仙女班」，並立下「宮女宣誓詞」，要仙女班成員「終生獻身是至上道主的新娘」；仙女們白天時，被安排在徐的電子檢驗公司上班，晚上就回到北市文山區的靈修中心住宿，平時也被禁止與家人或外人聯繫。

部分仙女控訴，曾在徐男召見時，被要求脫衣供他搓吸胸部、強吻，仙女們異性經驗少，又懼怕教主的威信，只能嚇傻僵在原地；一名仙女控訴，徐男獨處時稱「精液射給妳可提升修行」，又強調「破處」可達靈性境界，幾度嘗試卻「硬不起來」才作罷，徐男遭逮時，對此相當不服氣，反批是受害人「陰氣太重」才讓他不舉。

仙女班的成員們，多數小時候就跟著父母來道場，徐男的威信也在多年來，深植於她們心中，加上在封閉的小圈圈內，不聽話不僅被威脅踢出，更被扣上影響家人修行的罪名，受害往往只能無奈吞忍，即使案件爆發後，也因徐男宗教「經營有成」，除部分信眾死忠跟隨外，也有仙女替教主說話、反與父母為敵。

檢調搜索過程中，在徐浩城住處、靈修中心查獲現金8000多萬元，也有信眾控訴他詐財，目前正另案調查他的吸金犯行。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！高大成揭殘忍真相超毛
閃電暴風圈10點觸陸！地形影響「路徑恐更偏北」　4區陸警防豪
快訊／拜登喬治亞州得票率49.4％追平川普　剩1%未開若拿下
沒兩段式左轉遭酒駕大貨車撞上影片曝光！女騎士噴飛慘死
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

恆春闖空門連環爆！社群奔相走告　警急逮賊破9案...預防性羈押

李晶玉遭報導詐健保、被約談　告壹週刊獲償30萬確定

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜揪團衝「現任」家撒冥紙　肉身撞壞鐵門

台中員警兼差Uber Eats？一切要從輪胎說起...內情神展開

IBM「最有價值經理人」被逼離職　打官司逆轉勝訴獲償900萬

張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金　檢：大陸人士資助震災非捐統促黨

假追思真潑漆砸毀李登輝肖像照　退休藝人鄭惠中遭2罪名起訴

國1高雄大貨車載空鐵桶突竄煙　超濃染黑天際...機械故障火燒車

捕獸鋏殘害人畜、野生動物死亡　屏東查獲410具「絕命刑具」

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

恆春闖空門連環爆！社群奔相走告　警急逮賊破9案...預防性羈押

李晶玉遭報導詐健保、被約談　告壹週刊獲償30萬確定

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜揪團衝「現任」家撒冥紙　肉身撞壞鐵門

台中員警兼差Uber Eats？一切要從輪胎說起...內情神展開

IBM「最有價值經理人」被逼離職　打官司逆轉勝訴獲償900萬

張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金　檢：大陸人士資助震災非捐統促黨

假追思真潑漆砸毀李登輝肖像照　退休藝人鄭惠中遭2罪名起訴

國1高雄大貨車載空鐵桶突竄煙　超濃染黑天際...機械故障火燒車

捕獸鋏殘害人畜、野生動物死亡　屏東查獲410具「絕命刑具」

12歲男童偷4支手機　被暴怒父用電線跳繩「抽打2小時」身亡

前光芒大物球棒打死父親等共3人　27歲3項一級謀殺成立

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

好市多賣「北海道四葉牛奶」...網洗版嗨爆　在台日人：更愛台灣的

OK便利店「買11杯送11杯」　雙11雲端同步買5送5加贈1111點

家樂福「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家！

金宣虎IG粉絲「60萬→123萬」！　羞曝理想型…韓網暴動：就是我

雲端最前線／雙11購物節來了 分期付款消費眉角多多！

8kg胖貓凌晨呆坐廚房！「無聲抗議」緊盯碗　媽頭疼：7年來都這樣

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

台南明星師猝死　死因逆轉

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

按摩師強壓女大生「手比噓」性侵下場曝　

酒吧爭執遭警制止　屁孩竟用3秒膠封警車鑰匙孔

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

緊貼前車卡平交道　轎車被撞爛

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

即／台中男剛跟媽吃完飯…上樓「持槍自戕」！遺書4字道歉

未兩段式左轉遇酒駕大貨車　女騎士慘死輪下

即／「剪髮變態魔」落網！正妹北捷突被剪一撮嚇傻

更多熱門

相關新聞

避免廟產變私產　內政部通過不動產處理草案

避免廟產變私產　內政部通過不動產處理草案

為保障宗教團體財產權，內政部5日在部務會報上，通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》草案，規範符合規定的宗教團體，於條例施行後2年內提出申請，主管機關將透過核發權利歸屬證明書、更名登記或限制登記等方式，鼓勵宗教團體主動釐清權利歸屬，讓實質擁有的不動產不會淪為私人的財產。

不利共和黨選情的因素

不利共和黨選情的因素

弟子說：陷害少龍聯盟現形　呼籲有心人勿覬覦財產

弟子說：陷害少龍聯盟現形　呼籲有心人勿覬覦財產

新北推優質宗教結合市政

新北推優質宗教結合市政

男粉示愛女網紅踢鐵板　群組亂貼文慘了

男粉示愛女網紅踢鐵板　群組亂貼文慘了

關鍵字：

徐浩城華興靈修中華中正黨少龍教主宗教

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

蛇蠍女殺男友遭槍決　火化一半卻復活

即／3家美國媒體「中斷」川普演說

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

閃電「陸警增台南」　北拐彎午間觸陸

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

日領3000找嘸做工的人！　老鐵工嘆：做工不帥、連兒子都不接班

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面