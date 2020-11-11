「親子鑑定P掉2字」兒子秒變別人的　台電員工逼妻一起驗下場出爐

▲楊男竄改親子鑑定報告的內容，直接把兒子變成「別人的」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

在台電工作的楊姓男子為了讓李姓妻子（現已離婚）一同進行親子鑑定，竟然翻拍自己的鑑定報告書，並用電腦把「不能排除」4個字改為「排除」，還增加兩點文字說明，後來在打離婚官司時自曝犯行，日前被高雄地院法官依偽造文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

判決書中提到，楊男與李女是在2005年12月間結婚，兩人於婚姻關係中產下一子，後來夫妻感情生變，他便前往醫院進行親子鑑定，並在2016年3月拿到親子鑑定報告書，其中親子關係說明欄位原本記載「不能排除」，他卻先將報告翻拍成照片，再利用電腦進行修改，把不能排除改為排除，另外再加上兩點說明，硬是把親生兒子變成「別人的」。

改好照片的楊男隨即把「證據」傳給李女，雙方鬧得不可開交，後來他在離婚官司中自行坦承變造鑑定報告，因此挨告，多添一罪。

高雄地院法官認為，楊男竄改鑑定報告內容，其他欄位包含報告的製作人都沒有更動，行為的確觸法，考量到他是為了逼李女一起進行親子鑑定，一時失慮才會出此下策，犯後十分懊悔，也積極取得和解，日前依偽造文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。