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輪胎界最強美魔女董座　19歲挺孕肚跪擦地！貴人看上給出經營權

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人稱「輪胎界最強女董座」的水蛙姐成功背後辛酸無數，1條輪胎重達近20公斤，她至今還是常親自搬輪胎、送輪胎。（圖／馬景平攝）

▲人稱「輪胎界最強女董座」的水蛙姐成功背後辛酸無數，1條輪胎重達近20公斤，她至今還是常親自搬輪胎、送輪胎。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市重慶北路「輪鎂車行」向來以維修超跑，輪胎定位精準聞名，但今年10月卻因為股東糾紛而無預警歇業，幕後出資、人稱水蛙姐的老闆陳盧孟君（46歲）控訴遭自家店長掏空公司，A走千萬元，其實，打扮時髦，作風「阿莎力」的水蛙姐看似讓人稱羨的背後，有著不少人生的酸甜苦辣。

 

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水蛙姐表示，她學歷不高，國中愛玩輟學到舞廳工作，婚後又碰上夫家公司經營不善、背債，但她都樂觀以對。也許是天公伯疼憨人，當年水蛙姐大著肚子又背著1個孩子，跪在地上努力擦地的這一幕，意外感動1名輪胎公司老闆，開啟她的成功之路的。

「我爸爸酗酒很早就過世，家裡全靠媽媽經營自助餐養活全家」，水蛙姐青春期叛逆愛玩，國中沒唸完就輟學到台北，輾轉待過歌廳、舞廳工作，小小年紀已飽嚐人間冷暖。

19歲那年，水蛙姐懷孕結婚，以為終於迎來好日子，沒想到後來又遇上夫家的公司經營不善，房子被抵押，丈夫負債千萬只能到輪胎公司當搬運工，她則挺著大肚子到電動玩具店上班，「當時我身上背著大兒子，肚子裡又1個，回到家還要跪在地上擦地作家事」，而這一幕剛好被丈夫的輪胎公司老闆看到，覺得這個女人韌性很強，聘她到公司當會計。

女王遭掏空4／「水蛙姐」跪地擦出商機　貴人提攜成輪胎界女強人

▲水蛙姐指控，曾擔任「輪鎂車行」店長與會計的阿楓夫妻（右1、右2）聯手作帳，A走千萬公款。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

水蛙姐說，自己當年體重只有43公斤，因為懷孕挺著大大的肚子手腳卻很纖細，很像青蛙，於是在輪胎業界才有「水蛙姐」的綽號。後來輪胎公司老闆打算往大陸發展，詢問水蛙姐夫妻是否有意接下公司經營，還答應買公司的錢可以慢慢償還，水蛙姐才有了現在的輪胎公司。水蛙姐說，過去點滴在心頭從未遺忘，才會以此心情來栽培阿楓夫婦，沒想到卻是真心換絕情。

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

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