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看到小孩滑手機就生氣！友人嗆「妳以後就知道」…網全戰翻：藉口

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▲小孩滑手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現在的小孩幾乎人手一台手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，許多小朋友會用手機看影片或是玩遊戲，但有網友指出，雖然自己未婚且沒有小孩，但認為小孩一直使用手機的行為很不妥，卻遭到友人嗆「等你有小孩就知道」，他感到很無奈，以前小時候沒有智慧型手機，成長的過程中也沒有因此不快樂。貼文一出後，底下網友全戰翻。

原po在臉書「爆廢公社二館」發文，不喜歡小孩一直被3c產品綁架，「去餐廳吃飯也看、出去玩也看、到哪裡都在看」，雖然自己沒有小孩且未婚，但看到小孩玩手機就會想生氣，跟身邊的朋友討論，卻被反嗆「等你有小孩你就知道」。

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▲▼滑手機,低頭族。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲隨著科技越來越發達，現代人的生活離不開手機。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

她表示，小時候沒有智慧型手機，「我媽媽是讓我把電視螢幕扛著出門的嗎？」她也強調，偶爾使用沒關係，但是太常讓小孩用手機真得不好，也不要用手機來獎勵小孩。

貼文一出後，兩派網友全戰翻，「小孩子出去吃飯玩什麼手機，大人都沒在玩了，我絕對不會給我兒子、女兒玩」、「我有孩子！我到高中才給手機！因為等到視網膜剝離再來後悔也沒用」、「一天只給10分鐘，會計時，響了就要停了」、「安撫小孩的方式很多，想想我們小時候也沒有3C的年代吧」、「外出吃飯等等太吵也不是拿手機平板給小孩的藉口吧？」

但也有人認為，不得已的情況下只能給小孩用手機，「時代不同，外在環境的影響力是妳無法想像的」、「給小孩看手機我知道不好，不給看出門吃飯小孩太吵又要被公審，給看又要被講」、「當你完全沒有後援，然後非常想拉屎的時候，當你去餐廳吃飯，孩子哭鬧不止的時候，這間餐廳都在看你的時候，我以前也覺得不讓孩子碰，但是很多時候都是沒有辦法」。

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