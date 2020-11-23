陸監管「平台經濟」反壟斷　阿里巴巴：非常及時和必要

▲阿里巴巴CEO張勇參加世界互聯網大會。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸監管邁出遏制互聯網巨擘壟斷的第一步，阿里巴巴、騰訊等大型科技企業接連受到審視。阿里巴巴執行長張勇今（23日）在出席世界互聯網大會論壇時，首次公開表態，「平台經濟監管政策來的非常及時和必要，發展和監管相互是促進和依託關係。」

大陸媒體澎湃新聞指出，第七屆世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕，阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇參與主論壇，首先稱讚，「黨的十九屆五中全會公報也明確提出了建設網絡強國和數字中國。這必將進一步推動中國數字經濟的進一步大發展。」

報導稱，談到大陸針對「平台經濟」進行監管，張勇說，國家有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見是非常及時和必要的，而且，「發展和治理監管永遠是相互促進、相互依託的關係。」

張勇表示，中國的數字經濟能夠發展到今天，走在全球的前列，並且湧現出一批優秀的互聯網公司和平台性的企業，這是得益於中國改革開放的大時代，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於中國這個全球最大的市場。

最後，張勇強調，「在大發展的過程中，一定會出現很多新問題新挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。」

根據搜狐科技報導指出，這是中國首次嘗試界定科技行業的反競爭行為，也將從根本上改變互聯網公司在中國的競爭版圖。相較於歐洲的十年反壟斷，中國反壟斷確實晚了。進行控制和加強監管的背後，是每個人的利益所在，也是數字經濟綜合發展的智慧考量。