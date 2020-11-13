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天貓雙11成交額達4982億人民幣　逾30個淘寶直播間賣破億元

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2020天貓雙11全球狂歡季（圖／天貓提供）

▲2020天貓雙11全球狂歡季落幕，統計成交額達4,982億元人民幣。（圖／天貓提供）

消費中心／台北報導

2020天貓雙11全球狂歡季完美收官，有別以往玩法，今年新增11/1～11/3的銷售期間，在2波銷售滿足強勁購物需求的帶動下，總成交額突破4,982億元人民幣（約新台幣2.1兆元），較2019年雙11同區間增長26%，再次凸顯「剁手族」的熱烈參與度又達到歷史新高。

淘寶天貓總裁蔣凡表示，雙11在過去12年不斷的創新，成為了一個全民節日，依靠的是來自消費者、商家和所有合作夥伴的支持，未來將持續發揮淘寶天貓以及整個阿里經濟體的能量，為不同規模和背景的品牌及商家提供舞台。

今年的天貓雙11更迎來突破歷史紀錄的新品參與規模，共有超過25萬個品牌、500萬商家共同參與，其中，更有2,600個國際品牌首次參與、200萬款新產品首次登場，提供消費者更豐富的購物選擇，服務不同消費力與地區的客群。不僅如此，有13個品牌在雙11期間成交額突破人民幣10億元，包括Apple、Adidas、Nike、L’OREAL、雅詩蘭黛、蘭蔻等品牌在內，成交額突破1億元人民幣的品牌多達474個。

阿里巴巴集團副總裁、天貓平台營運事業部總經理劉博分享，今年作為第12年的天貓雙11，希望透過這樣的消費者狂歡節日，為每個層次的消費者、不同視角的消費者在消費中帶來生活樂趣。

2020天貓雙11全球狂歡季（圖／翻攝自阿里足跡）

▲阿里巴巴集團首席技術官程立指出，雙11的技術挑戰進入新的階段，應對交易峰值不再是最大挑戰。（圖／翻攝自阿里足跡）

剁手族買的開心，阿里巴巴的技術也再度升級。今年天貓雙11期間，訂單峰值高達每秒58.3萬筆，是2009年首屆雙11的1,457倍，透露出雙11的技術已進入新的歷史階段。繼2019年天貓雙11核心系統100%上雲後，阿里雲的飛天雲操作系統、神龍服務器集群等數字新基建不斷升級，「應對峰值不再是最大技術挑戰」阿里巴巴集團首席技術官程立指出，「雙11的技術挑戰已進入新的歷史階段—通過技術創新提升全產業鏈的商業效率。」

2020天貓雙11全球狂歡季（圖／翻攝自阿里足跡）

▲淘寶直播在今年雙11創造超過30個直播間逾億元人民幣成交額，直播的影響力持續增加中。（圖／翻攝自阿里足跡）

2016年開始的淘寶直播為主播與消費者間建立有趣、有料的互動模式，帶來更生動的購物體驗。越來越多品牌、商家、KOL加入，掀起直播帶貨趨勢。今年雙11期間，更有400多位明星與總裁一起加入直播，催生超過30個成交破1億元人民幣的直播間，讓淘寶直播的影響力持續擴大。

淘寶內容電商事業部負責人俞峰分享，透過直播跟主播互動，主播可以很真實地展示商品，促進對商品的了解。整個直播形態跟淘寶天然結合在一起，自然成為品牌、商家、KOL第一個選擇。期望在2至3年後，淘寶直播在天貓雙11狂歡季的占比可達到30%。

今年除了「帶貨」能力強大，淘寶直播在技術上也有嶄新突破。新一代人工智慧技術「虛擬主播」也於今年首次亮相，能配合真人主播賣貨，為淘寶直播間增添更多趣味。此外，人工智慧累計翻譯詞彙達到3.7萬億個，提供214種翻譯語言種類，並於全球首次完成多語言「直播實時翻譯」，讓直播帶貨可以不受國界、語言限制。

截止9月30日的過去一年，淘寶直播的GMV已達人民幣3,500億元，增長速度強勁，透過線上線下結合，即使今年面對疫情影響，也能帶動線下零售業經濟成長。統計今年3～6月份，商家開通數量同比增長220%，消費者UV同比增長約160%。隨著市場環境需求，直播電商從「配件」搖身變成為「標準配備」，如今已是做生意的重要選擇，而開創直播帶貨的淘寶直播，也沉澱成品牌能力， 輸出技術及經驗給Lazada、速賣通、飛豬等，幫助經濟體內夥伴也能用好這個先進生產力。

天貓雙11成交額達4982億人民幣　逾30個淘寶直播間賣破億元(圖／品牌提供）

▲菜鳥物流智慧化升級因應海量訂單，其中，全中國的菜鳥驛站普遍延長營業時間，方便消費者領取快遞。（圖／翻攝自阿里足跡）

菜鳥物流展現智慧化應用，包括全自動分揀、末端數位化投入十幾萬套IOT設備、開放自助式取件，以及把預售的訂單放在離消費者更近的地方，當最後支付完成後，就能「分鐘級」的火速把包裹配送到府，全面處理今年突破23.2億的龐大訂單量。

天貓雙11菜鳥總指揮孫建分享，今年天貓雙11發貨速度、簽收速度都比去年有所提升，特別是消費者簽收的速度，整整比去年提升了一天。另外，菜鳥今年也推出了「雲監工」，在很多物流節點有直播和監控影片，目前有1億多消費者都利用直播觀看自己的包裹在物流體系內如何流轉，讓物流從冷冰冰、枯燥的印象中增加趣味性。
 

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