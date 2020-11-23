桃園龜山廟會群眾推擠　網嘆變運動會：「厚啊啦」喊440遍

▲桃園龜山1間宮廟廟會發生民眾推擠情事。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾貼文社群指稱桃園市龜山某宮廟22日晚進行廟會活動時，發生信眾推擠大亂鬥情形，「虎仔」（好了的台語發音）聲不斷。廟方回應，當時雖有群眾發生推擠，經工作人員即時上前排解，雙方繼續廟會活動，沒有再發生衝突情形；但網友則留言，「現在廟會怎麼會變運動會」、「為什麼每次廟會幾乎都找鶴仔跟安娜呢？」、「厚啊啦，喊440遍」。

▲廟會因群眾過多動線規畫不佳發生推擠。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」）

有網友在臉書《黑色豪門企業》貼文指出，11月22晚桃園「虎仔」出沒；「龜山生活動通」又是一群人多欺負人少的廟會；不少民眾以手機拍下疑似打架推擠畫面，現場則是「虎仔」聲不斷。

▲在推擠中現場「虎仔」（好了的台語發音）聲不斷。（圖／翻攝臉書「龜山生活動通」）

廟方陳姓主持表示，是廟會活動動線不順暢才發生民眾推擠情事，並非打架事件，經過工作人員排除清空後就沒再發生推擠情事，而且廟會活動進行順暢，並在法定時間晚上10點結束。

警方則表示，當時雖有信徒發生推擠，工作人員立即上前排解，雙方繼續廟會活動，沒有再發生衝突情形，警方未接獲有民眾遭受傷害情事。

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