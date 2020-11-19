「強暴一個殺一個」留言諷女大生命案　25歲男家中被逮嚇壞父母

記者張君豪／台北報導

日前陸續有網友在YouTube健身網紅館長陳之漢台中健身房開幕影片留言「應該去他台中館開幾槍放炮慶祝」、「只好直接槍殺館長、讓你們沒有挺的對象」，甚至冷血留言評論長榮女大生命案「來一個女馬來華人，當然要綁起來強暴棄濕（屍）之後我也要跟著做、讓馬來女學生都成為我的受害者」、「馬來西亞來台灣讀書的都是弱勢、強暴一個殺一個，弄死一個明天還會來十個」，警方日前逮捕散布仇恨言論的卓姓男子。

▲刑事局逮捕在Youtube上散播惡意言論的卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕在Youtube上散播惡意言論的卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊12日到桃園龜山區行動，逮捕散播仇恨言論的男子卓森澧（25歲、多項妨害名譽前科）。警方指出，卓嫌網路犯案手法相當巧妙，他預先註冊冒用另名謝姓網友姓名、照片的Google假帳號，在YouTube新聞平台、館長開幕影片下留言。

▲刑事局逮捕在Youtube上散播惡意言論的卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出：卓嫌9月在該影音平台網路上留言嗆聲要「只好直接槍殺館長、讓你們沒有挺的對象」；11月女大生命案發生後，他在該平台某電子新聞評到下留言「馬來西亞來台灣讀書的都是弱勢、強暴一個殺一個」、「讓馬來女生都成為我的受害者」。

▲刑事局逮捕在Youtube上散播惡意言論的卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲網友檢舉，發現該帳號留言具有攻擊性且恐嚇公眾安全，刑事局偵九大隊獲報展開調查，並與台南刑警大隊、歸仁分局、桃園市刑大、台中市第五、大雅警分局組稱專案小組，報請台中、台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲刑事局逮捕在Youtube上散播惡意言論的卓姓男子，警員當場鑑識他所用電腦確認犯行。（圖／記者張君豪翻攝）

警方層層過濾犯嫌冒名註冊的假帳號，鎖定犯嫌上網用電腦、手機IP位置，12日持搜索票、拘票到桃園縣龜山區逮捕涉案的卓姓男子到案，卓的家人相當驚愕，認為兒子平常在家表現文靜，未料卻在網路上頻頻對館長遭開槍、馬來女大生姦殺命案「傷口上灑鹽」，雙親難以置信，拭淚不語。

卓嫌落網辯稱仇恨留言「是要讓大家關心社會事件」，「我很想要當記者，我很關心社會亂象」，但留言險造成公眾恐懼；卓男應訊時還裝病向警方表示，「我有病、我精神有問題！」意圖減輕刑責，警員要他提供病史、診斷證明時，卓男又改口說：「可是我去看醫生、醫師說我很正常。」

警方指出，卓男網路散播仇恨、犯罪、危害生命言論觸犯刑法305條恐嚇危害安全罪，訊後將他移送台中地檢署偵辦，檢察官認為他犯案後坦承犯行，復訊後裁定2萬元交保候傳。

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