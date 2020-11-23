2歲男童慘變「麵條手」！媽痛哭：都怪我　醫生一看搖頭

▲男童右手誤入絞肉機，受傷嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

小孩子好奇心重，家長要細心照看！最近，江西張姓母親的2歲大的兒子童童（化名），因為大人稍微疏忽，手被絞進絞肉機裡了，當場被劈成「麵條狀」，血流如注，場面驚悚。

據《看看新聞》報導，因為傷情嚴重，童童被緊急從老家宜春高安，轉院到南昌接受治療。據江西嘉佑曙光骨科醫院主治醫師龔廷表示，「孩子整個右手食指被重型劈為4條，中指也是4條，無名指也劈為4條，小指劈為3條。」醫生看後驚呆搖頭，「變成麵條手指了，所有的組織、神經、骨骼全都斷裂。」

媽媽心痛表示，孩子傷得這麼重只怪她一時疏忽，當時大人在忙，他們在拿絞肉機在洗菜，孩子就在旁邊，可能好奇伸手去摸了一下。

▲孩子被送進醫院治療。（圖／翻攝自看看新聞）

不幸中的萬幸是，經過醫生的努力，童童的手指暫時得以復原。醫生在顯微鏡下將童童的組織塊一塊塊地復原拼回，最終把他的手指給保住了。

但是，醫生也表示，這麼嚴重的傷情對他的生長發育會有一定的影響，需要長期治療和長期隨訪來指導他的功能鍛鍊。

醫生提醒，家長看管小孩時一定不能馬虎，不要讓小孩單獨一個人在有絞肉機、攪拌機，以及打谷機等機械的地方玩耍。

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