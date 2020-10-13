「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指怎這麼噁心　下場曝光

▲手部被化學藥水染色。（圖／鍾小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名鐘姓女網友周末到美妝店購物，不料結帳時店員緊盯著她的手，接著竟大剌剌問說「妳是不是做黑手」，在她給予否定的答案後，對方不死心繼續尬聊，甚至白目嫌她手指頭很噁心，這讓成天與化學藥水為伍的她，忍不住分享行業辛酸，直呼「妳以為我工作容易保養手嗎？我也不想呀！」

鐘小姐在爆怨公社提到，當時她掏錢結帳，店員突然開口詢問，是不是做黑手，儘管她給出否定答案，對方仍不太相信，「阿妳不是做黑手的，手指頭怎麼這麼噁心？女孩子手要乾淨漂亮才好看啊！」

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聽到這毫無修飾的一段話，她瞬間尷尬到不行，雖然沒透露真實行業別，但她也客氣回應，手會這樣的確是因為工作的關係。

沒想到，店員全然沒意識到自己的唐突與失禮，繼續吐槽「就說妳工作做黑手的吧，不然怎麼會讓手這樣子？」聞言，她理智線全斷，氣得回嘴「我不是做黑手的，就算是也不關妳的事！」

鐘小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，「我在電子產業工作，做電路板的，但我隸屬於檢測單位，負責軟性電路板檢測，每天要戴手套，指甲常常被手套弄得薄又會斷掉，還需要接觸化學藥水的機台，常常碰強酸（雙氧水、鹽酸）跟強鹼。」

▲每天穿脫手套，也讓她的指甲變脆弱了。（圖／鍾小姐授權引用）

她解釋，「那些化學物品一沾到皮膚就會搔癢，沒立刻沖洗會被侵蝕，襪子經常因為滴到藥水變色，皮膚也會染色，還要小心被銅箔割傷，我賺這錢雖然工作彈性不勞累，但得小心藥水讓手髒髒的，前幾天才有前輩被割傷血流不止，我身上也一堆割到的傷痕。」

對此，網友們紛紛留言打氣，也替她抱不平，「覺得現在很多櫃檯人員真的很白目，如果說多擦保養品手會變漂亮，還沒那麼讓人賭爛」、「她站第一線收銀人員，怎有辦法說這些話傷人，我真的會客訴」、「什麼鬼都有」、「做過電路板印刷的路過，藥水真的很傷手」、「沒見過世面的店員，不懂裝懂」、「她好好結帳很困難嗎」。

事後，鐘小姐得知，那位店員並非正職，而是工讀生，同時店家也表示，已請該名工讀生離開。