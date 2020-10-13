　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指怎這麼噁心　下場曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指頭怎這麼噁　下場曝光。（圖／鍾小姐授權引用）

▲手部被化學藥水染色。（圖／鍾小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名鐘姓女網友周末到美妝店購物，不料結帳時店員緊盯著她的手，接著竟大剌剌問說「妳是不是做黑手」，在她給予否定的答案後，對方不死心繼續尬聊，甚至白目嫌她手指頭很噁心，這讓成天與化學藥水為伍的她，忍不住分享行業辛酸，直呼「妳以為我工作容易保養手嗎？我也不想呀！」

鐘小姐在爆怨公社提到，當時她掏錢結帳，店員突然開口詢問，是不是做黑手，儘管她給出否定答案，對方仍不太相信，「阿妳不是做黑手的，手指頭怎麼這麼噁心？女孩子手要乾淨漂亮才好看啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽到這毫無修飾的一段話，她瞬間尷尬到不行，雖然沒透露真實行業別，但她也客氣回應，手會這樣的確是因為工作的關係。

沒想到，店員全然沒意識到自己的唐突與失禮，繼續吐槽「就說妳工作做黑手的吧，不然怎麼會讓手這樣子？」聞言，她理智線全斷，氣得回嘴「我不是做黑手的，就算是也不關妳的事！」

鐘小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，「我在電子產業工作，做電路板的，但我隸屬於檢測單位，負責軟性電路板檢測，每天要戴手套，指甲常常被手套弄得薄又會斷掉，還需要接觸化學藥水的機台，常常碰強酸（雙氧水、鹽酸）跟強鹼。」

▲「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指頭怎這麼噁　下場曝光。（圖／鍾小姐授權引用）

▲每天穿脫手套，也讓她的指甲變脆弱了。（圖／鍾小姐授權引用）

她解釋，「那些化學物品一沾到皮膚就會搔癢，沒立刻沖洗會被侵蝕，襪子經常因為滴到藥水變色，皮膚也會染色，還要小心被銅箔割傷，我賺這錢雖然工作彈性不勞累，但得小心藥水讓手髒髒的，前幾天才有前輩被割傷血流不止，我身上也一堆割到的傷痕。」

對此，網友們紛紛留言打氣，也替她抱不平，「覺得現在很多櫃檯人員真的很白目，如果說多擦保養品手會變漂亮，還沒那麼讓人賭爛」、「她站第一線收銀人員，怎有辦法說這些話傷人，我真的會客訴」、「什麼鬼都有」、「做過電路板印刷的路過，藥水真的很傷手」、「沒見過世面的店員，不懂裝懂」、「她好好結帳很困難嗎」。

事後，鐘小姐得知，那位店員並非正職，而是工讀生，同時店家也表示，已請該名工讀生離開。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
明天水逆！　「重災區6星座」連衰20天
快訊／罷免王浩宇二階段連署達標　3萬8888份送抵市選委會
快訊／台2線死亡車禍　騎士「夾在2聯結車間」當場慘死
印度28歲少婦遭7人輪流性侵！她目睹5歲兒被掐死扔池塘
好市多「繳千元年費」不划算？　網揭：這2種人最快回本
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／新增1確診、東洋代理德國疫苗　指揮中心14:30說明

陳吉仲：2021年起校園午餐全面使用國產食材　覆蓋率已達61%

台灣零售業減塑「原地退步」！綠色和平：恐成全球垃圾漲3倍幫兇

台北車站變水上市場！　北捷回應「淹水原因」：不影響營運

「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指怎這麼噁心　下場曝光

傳回絕學校午餐食材供應平台　農委會駁斥：嚴重偏離事實

老師桌子病毒最多！　全教總盼110年全國教師納入公費施打流感疫苗

台中今起能用eTag代扣路邊停車費了　台南預計年底前正式啟用

成醫、郭綜合醫院合作經營　增開兩院往返接駁車加強服務

消保處首抽測10件清淨機「潔淨空氣提供率」　知名品牌墊底

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

LIVE／新增1確診、東洋代理德國疫苗　指揮中心14:30說明

陳吉仲：2021年起校園午餐全面使用國產食材　覆蓋率已達61%

台灣零售業減塑「原地退步」！綠色和平：恐成全球垃圾漲3倍幫兇

台北車站變水上市場！　北捷回應「淹水原因」：不影響營運

「妳做黑手的吧！」店員嘴砲電子業妹：手指怎這麼噁心　下場曝光

傳回絕學校午餐食材供應平台　農委會駁斥：嚴重偏離事實

老師桌子病毒最多！　全教總盼110年全國教師納入公費施打流感疫苗

台中今起能用eTag代扣路邊停車費了　台南預計年底前正式啟用

成醫、郭綜合醫院合作經營　增開兩院往返接駁車加強服務

消保處首抽測10件清淨機「潔淨空氣提供率」　知名品牌墊底

北富銀「新系統」一切正常！

國安基金退場　台股小跌8點收12947點　

LIVE／新增1確診、東洋代理德國疫苗　指揮中心14:30說明

陳吉仲：2021年起校園午餐全面使用國產食材　覆蓋率已達61%

魏如萱外木山沙灘驚見「心碎一幕」！　第一次帶1歲兒去海邊：非常難過

桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

換季肌膚長痘又泛紅　狂吃炸雞、含糖手搖飲小心爛臉

台灣零售業減塑「原地退步」！綠色和平：恐成全球垃圾漲3倍幫兇

被教召有保障！慣老闆退散　可領「雙薪」、不影響特休假

桃園婚宴會館資產淪法拍　停車位、公設打58折仍流標

生活熱門新聞

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

快訊／雨後「甩晃」地震1秒！網傻：女兒都嚇哭了

更多熱門

相關新聞

想加胡椒粉！知名雞肉飯「土便當伺候」

想加胡椒粉！知名雞肉飯「土便當伺候」

一名女網友7日晚上到某知名雞肉飯買晚餐，在結帳時，她只是客氣詢問一句「有沒有幫撒胡椒」，竟換來兩店員一搭一唱地連番嘲諷；更離譜的是，她回家打開便當，飯上竟被倒滿胡椒粉，瞬間變成了「地獄土便當」。

手指泡水皺巴巴！醫笑揭「不單純原因」：洗澡要抱持尊敬的態度

手指泡水皺巴巴！醫笑揭「不單純原因」：洗澡要抱持尊敬的態度

服務業都市傳說！店員2動作...客人秒上門

服務業都市傳說！店員2動作...客人秒上門

他掏500「再給200三倍券」　店員當機：不找零

他掏500「再給200三倍券」　店員當機：不找零

4歲男童手指捲入機器鏈條疑骨折送醫

4歲男童手指捲入機器鏈條疑骨折送醫

關鍵字：

黑手電子業妹店員手指電子業軟性電路板檢測職業傷害

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面