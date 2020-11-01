「帶你們看小白兔」桃園男欲拐2幼童　小姊姊機警進屋通報

▲邱姓男子騎車見住家幼童嬉戲竟心生歹念欲誘拐。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38 歲邱姓男子31日下午，騎乘重機車行經桃園龍潭區民主街巷內，發現有姊弟2幼童在住家前戲水，竟心生歹念停車趨前聊天搭訕，並以要帶小朋友去看小白兔為由企圖誘拐，經家屬發現後逃逸；警方獲報後立即組成專案小組積極偵處，5小時後於桃園大溪區將涉案的邱男帶案偵辦，邱嫌也坦承犯行訊後依刑法略誘罪嫌函送法辦。

▲並以帶小朋友看小白免為誘騙。（圖／龍潭警分局提供）

家住在桃園市大溪區38歲的邱姓嫌犯，於昨日下午騎乘著自己的機車四處遊蕩，行經龍潭地區巷內時，發現住家前僅有2名幼童在戲水，身旁卻無家屬看管陪同之際，便來回騎車觀看多次，見有機可趁隨即停車趨前搭訕，聊天過程中以要帶小朋友去看小白兔為由，騙取幼童之好奇心，其中7歲姊姊機警進入屋內告訴家人有陌生男子要帶他們去看動物，幼童家屬隨即走出屋外，邱嫌見犯行敗露，隨即騎車倉皇逃逸無蹤。

▲警方獲報積極偵處，5小時後逮獲邱姓男子。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局獲報後趕赴依規定受處理，擔心誘拐案會造成民眾恐慌，案發後隨即組成專案小組積極偵辦查緝，經調閱住家及周遭監視器，另以嫌犯特徵及騎乘之交通工具，沿線循監視器追查行蹤，最後在大溪區找到了該名涉案的嫌犯及作案車輛，迅速於5小時內破案。

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