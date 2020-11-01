　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「帶你們看小白兔」桃園男欲拐2幼童　小姊姊機警進屋通報

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲邱姓男子騎車見住家幼童嬉戲竟心生歹念欲誘拐。（圖／龍潭警分局提供）

▲邱姓男子騎車見住家幼童嬉戲竟心生歹念欲誘拐。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38 歲邱姓男子31日下午，騎乘重機車行經桃園龍潭區民主街巷內，發現有姊弟2幼童在住家前戲水，竟心生歹念停車趨前聊天搭訕，並以要帶小朋友去看小白兔為由企圖誘拐，經家屬發現後逃逸；警方獲報後立即組成專案小組積極偵處，5小時後於桃園大溪區將涉案的邱男帶案偵辦，邱嫌也坦承犯行訊後依刑法略誘罪嫌函送法辦。

▲並以帶小朋友看小白免為誘騙。（圖／龍潭警分局提供）

▲並以帶小朋友看小白免為誘騙。（圖／龍潭警分局提供）

家住在桃園市大溪區38歲的邱姓嫌犯，於昨日下午騎乘著自己的機車四處遊蕩，行經龍潭地區巷內時，發現住家前僅有2名幼童在戲水，身旁卻無家屬看管陪同之際，便來回騎車觀看多次，見有機可趁隨即停車趨前搭訕，聊天過程中以要帶小朋友去看小白兔為由，騙取幼童之好奇心，其中7歲姊姊機警進入屋內告訴家人有陌生男子要帶他們去看動物，幼童家屬隨即走出屋外，邱嫌見犯行敗露，隨即騎車倉皇逃逸無蹤。

▲警方獲報積極偵處，5小時後逮獲邱姓男子。（圖／龍潭警分局提供）

▲警方獲報積極偵處，5小時後逮獲邱姓男子。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局獲報後趕赴依規定受處理，擔心誘拐案會造成民眾恐慌，案發後隨即組成專案小組積極偵辦查緝，經調閱住家及周遭監視器，另以嫌犯特徵及騎乘之交通工具，沿線循監視器追查行蹤，最後在大溪區找到了該名涉案的嫌犯及作案車輛，迅速於5小時內破案。

►「潔顏油專家」植村秀製作・越洗皮膚越好

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

更多熱門

相關新聞

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名在農場工作的男子，日前與妻子和大兒子一起前往中央邦，參加親戚的葬禮，留下其他4名兒女看家，沒想到3人返回家中時，竟發現4個孩子被人用斧頭砍死，屍體躺在血泊當中。

台南版N號房！噁男扮大姊姊誘10童自慰開直播

台南版N號房！噁男扮大姊姊誘10童自慰開直播

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

影／抓到了！中壢隨機攻擊幼童　警逮3犯怪叔叔送醫

影／抓到了！中壢隨機攻擊幼童　警逮3犯怪叔叔送醫

台中童獨闖馬路　害3機車撞一團

台中童獨闖馬路　害3機車撞一團

關鍵字：

小白兔誘拐幼童

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面