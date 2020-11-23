台灣發展進步「卻被南韓超車」　內行點出最大痛點：韓國人全做到

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人口有2350多萬人，且教育普及，因此在發展上，也相對部分國家先進許多。1960年代末至1990年代期間，亞洲四個發展快速的經濟體「台灣、南韓、香港、新加坡」被稱為亞洲四小龍，不過隨著時代變遷，有網友就認為，台灣已經完全被南韓超車了，「真是豈有此理！」不少網友看到貼文後，也發表各自看法。

▲原PO覺得台灣人才濟濟。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣這樣人才濟濟為何會被南韓超車」為題丟出討論，台灣目前的人口有約2350多萬人，且教育普及，不但傳承了中華文化，科技、醫療等發展也相當先進；不過，台灣即便人才濟濟，似乎卻還是被南韓給超車了，這樣的現況實在令原PO難以接受，「真是豈有此理！」

▲原PO不能接受台灣被南韓給超車。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多網友說出了台灣的不足或難處，「台灣地太小，要發展工業也會受限制」、「科技也沒先進，只有半導體工程能說嘴，其他都普通而已」、「台灣無法用正常國家地位向世界搜刮資源」、「台灣人抗壓差啊」、「台灣人一直沒搞懂的就是經濟要高速成長一定要靠資方財團」、「很多台灣人一開始就反財團資方」、「因為台灣人沒辦法團結」。

此外，也有網友點出了南韓發展比較好的原因，「台灣散沙，韓國扶植大企業資源整合」、「南韓人口是台灣兩倍」、「人家社會新鮮人起薪七萬（元）新台幣起跳」、「韓國人願意為了國家犧牲自己的小利，韓國人不管做什麼事或多或少都一定會想到國家」、「光關稅南韓就贏台灣了」、「人家南韓肯扶持可以外銷的產業」、「人家團結啊」。