公司活動「蜘蛛俠走鋼絲」鍛煉勇氣！下秒3人落水溺斃　恐怖畫面曝

記者蔡儀潔／綜合報導

四川瀘州一間企業日前在景區舉行團隊建設活動（team building），不料在拓展訓練中，有4名員工疑似體驗「水上側攀網」時遇溺，造成3死1傷的慘劇。

▲水上側攀網項目。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，瀘州一家公司日前組織員工赴景區「夢裡水鄉」，結果在進行拓展訓練時有人落水溺亡。 現場影片顯示，一段河流中有多名身著救生衣的人在撲騰掙扎，有人大喊「抓住繩子」，水中也有人未著救生衣在掙扎。另一段影片中地上躺著人，有人對溺水者展開急救，有人打電話說「你們快點，4個人都昏迷起的」。

▲地板躺著落水員工。（圖／紅星新聞）

根據當地警方21日淩晨4時的通報，經警方初查，是某公司員工在納溪區大渡口鎮平橋村一農場開展水上拓展運動過程中發生意外，造成3人死亡、1人受傷。目前，公安機關已依法 將相關責任人控制，事故原因正在進一步調查中。

▲「夢裡水鄉」是旅遊度假培訓綜合基地。（圖／紅星新聞）

據悉，「夢裡水鄉」是一個集鄉村旅遊、素質拓展、青少年研學、親子農耕、休閒農業為一體的旅遊度假培訓綜合基地；園區總佔地面積近千畝，是「國家AA級旅遊景區」、「中國知青旅遊文化聯盟的旅遊、養生、採風基地」和「省級示範休閒農莊」，同時也是「瀘州市納溪區中小學生研學旅行基地」。

據《紅星新聞》報道，根據網傳片段和「納溪夢裡水鄉」微信公眾號介紹，事故疑因景區「水上側攀網」掉落水中所致。上述微信公眾號介紹，「水上側攀網」可讓人體驗蜘蛛俠爬牆走鋼絲的感覺，網長25公尺，坡度85度；側爬網對學員們身體平衡感、敏捷度有一定的考驗，可以鍛鍊勇氣，讓人克服恐高症和膽怯心理。