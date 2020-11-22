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三菱決戰保時捷！國道被剪「尬車4連撞」　引擎噴飛20m

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記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣國道3號21日深夜發生嚴重車禍，一輛三菱轎車疑似與一輛保時捷休旅車發生糾紛進而競速，不料在苑裡交流道與另一輛轎車B發生車禍，造成後方轎車C及另一輛保時捷D閃避不及追撞，強大撞擊讓三菱的引擎瞬間噴飛20公尺。警方表示，事件總共造成7人送醫，詳細車禍原因仍待調查。

▲苗栗苑裡路段四車連環撞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲郭男轎車的引擎被撞到噴飛20公尺遠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方21日深夜11時許接獲民眾報案，指稱國道3號152公里處、苑裡交流道附近發生4車連環車禍，他們趕到後發現4輛轎車在現場撞成一團，車殼碎片與零件散落一地，其中一輛三菱轎車的引擎甚至噴飛到20公尺外，所幸駕駛包含乘客共7人送醫後沒有生命危險。

警方調查，41歲郭男駕駛供稱，他當時駕駛三菱從國道3號北上，途中與一輛保時捷休旅車發生糾紛，兩人賭氣進而在國道開始競速追逐，不料行經到苑裡交流道附近時，他突然失控撞上內線一輛轎車B，接著又遭後方轎車C、保時捷D連續追撞，與他追逐的保時捷休旅車則閃避車禍、駛離現場。

▲苗栗苑裡路段四車連環撞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲郭男駕駛的轎車與另外2轎車車禍後卡在內線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，現場4名車輛的駕駛檢驗後酒測值均為零，根據郭男的說法及行車紀錄器畫面比對，確實有疑似與其他車輛發生競速的行為，不過當時天色昏暗沒有拍攝到車牌號碼，後續將追查保時捷車主到案說明，若比對國道相關的監錄系統，證實雙方確實有競速行為，就會依公共危險罪嫌將駕駛人送辦。

▼追撞的保時捷噴飛到路肩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗苑裡路段四車連環撞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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