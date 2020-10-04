硬皮鯊「甩尾帥一波」下秒撞山壁！「涉嫌飆車」駕駛恐遭法辦

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

卓姓男子2日凌晨開著要價百萬的SUBARU Impreza GC8（硬皮鯊）自撞山壁，整個過程恰巧被民眾錄下，影片上傳臉書後引發熱議，遭網友下註解「帥，不過5秒」。雖事發當下卓男表示沒有受傷不願就醫，也自行將車拖吊下山，但警方經查因發現他涉嫌飆車，後續將傳喚他到案，不排除以公共危險罪嫌送辦。

▲北市2日凌晨一輛俗稱硬皮鯊的SUBARU Impreza，在過彎時操控不慎撞向對面山壁。

台北警2日凌晨接獲通報，北投馬槽橋上有汽車自撞山壁，到場時發現27歲的卓姓車主並沒有受傷，撞山壁的車子也已自行處理下山維修，當下實施完酒測，確定他沒有酒駕後，抄錄資料後就離開。

不過員警事後回派出所調出附近監視器畫面，發現卓男過彎方式奇怪，有飆車嫌疑，加上又於網路上看到瘋傳影片及事故現場圖，遂決定將他傳喚到案說明，後續不排除依法送辦，在此也提醒民眾，危險駕車最重將可處2萬4000元罰鍰，切勿以身試法。

▲警方表示，後續將傳喚卓男到案說明，不排除移送法辦。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

據了解，卓男事故影片2日被民眾貼上臉書《爆廢公社二館》，只見藍色硬皮鯊高速往馬槽橋方向行進，轉彎時不慎失控，雖然整個車身過了，但最後仍失控撞上山壁，整台車翻轉1圈後才停下，車頭瞬間全毀，前輪也直接移位。

發文者將整台受損車輛的狀況拍下，並附上撞車的影片，上傳標題為「帥，不過5秒」，不少網友看完紛紛表示「彎得過去拓海，彎不過去…」、「以為是86結果是87」。

還有眼尖的網友表示，遭撞的車子廠牌為SUBARU Impreza GC8，又俗稱「硬皮鯊」，當時進口價格約百萬元，也是1990年代後期的最強的性能車之一，至今還有許多人對其性能所著迷。

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