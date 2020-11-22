搭車遭舅公摸遍！少女怒反抗　他竟回：老婆是老鮮肉妳是小鮮肉

▲15歲少女到舅公工地打工，卻遭摸胸猥褻。（示意圖，非當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名15歲少女花花（化名）2017年8月暑假期間，與舅公學習水電工作，孰料，對方卻藉工作過程，趁機撫摸她的胸部、私密處，猥褻得逞，並塞給她1500元的封口費。對此，一審桃園地院將舅公判刑10月，案經二審，日前高院維持原判，可上訴。

整起事件發生於2017年8月11日上午，花花經家人同意後，到舅公工地打工，卻是惡夢的開端。舅公利用教導學習剪電線之際，伸手撫摸花花胸部，還將一度花花逼到牆角，不顧花花反抗喊「不要」，仍於工作、吃飯時間多次伸爪騷擾花花，像是爬梯子取物摸臀，前往用餐途中於無人巷弄襲胸等噁心行徑。

工作結束後，舅公載花花返家途中，除了襲胸，更摸花花的大腿、下體，當花花怒回「要摸不會摸你老婆」，舅公卻是邊摸邊回「老婆是老鮮肉、妳是小鮮肉」，到家後即收手，塞1500元給花花，想息事寧人。事後花花向輔導老師求救，全案因此曝光。

花花返家後向雙親訴苦，父親隨即打電話罵舅公，而舅公也坦承是「一時糊塗」立即同意賠償11萬換撤告，但卻於和解書上寫著「不小心碰到胸部，不是故意的，地方很窄」等語。

另外，舅公還拿出診斷證明，自稱有精神疾病，簽和解書當下是在情緒、精神皆生病狀況下同意，並於審理時否認犯行，辯稱當天交付花花工資1500元後，另付1500元是為了彌補花花「不小心」碰到胸部才給的，現場監工可做證，他沒有猥褻花花。不過，現場工人則說，確實沒注意到花花是否遭猥褻，因當天大家各忙各的，且工地曠大，不可能24小時都觀察他人在做什麼事。

對此，高院勘驗花花自述、相關證詞及證據，不採信舅公說詞，但考量舅公與花花雙親已達成和解，因此審酌後維持一審量刑，將舅公判刑10月，可上訴。

5色可選、穿搭容易

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

快訊／台鐵普悠瑪爆攻擊事件！男乘客拒補票 失控狂巴列車長頭



2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑 2狗直擊緝兇畫面曝



到女友妹租屋處借廁所！ 台南男竟凍未條「猛撲硬上」

