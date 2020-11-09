　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯擁槍販毒還假扮刑警　逛完大賣場就被逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警永康分局查獲王姓毒品通緝犯，起出毒品、非制式手槍、彈匣、子彈及偽造刑警證件等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局查獲王姓毒品通緝犯，起出毒品、非制式手槍、彈匣、子彈及偽造刑警證件等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局日前接獲線報，有通緝犯涉嫌販毒並擁槍自重，恐危害無辜民眾，立即組成專案小組追緝，查獲王姓毒品通緝犯，並在所使用車輛上實施附帶搜索，查獲毒品一批、非制式手槍兩把、彈匣3個、子彈43顆及偽造刑警證件2張等物，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦及歸案。

▲台南市警永康分局查獲王姓毒品通緝犯，起出毒品、非制式手槍、彈匣、子彈及偽造刑警證件等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局專案人員深入追查，等時機成熟，循線在台南新營1處大賣場埋伏，等該名45歲王姓毒品通緝犯出現，馬上以迅雷不及掩耳之速度圈圍實施盤查，確認其通緝身分後即予以逮捕，並在所使用車輛上實施附帶搜索，查獲毒品一批、非制式手槍兩把、彈匣3個、子彈43顆及偽造刑事警察證件2張等物，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請台南地檢署偵辦及歸案。

永康分局長呂世明表示，專案人員查緝精準、迅速十分肯定，因王姓犯嫌持有大量毒品及槍枝，若未立即查獲，恐有危害社會大眾之虞，對於危害社會之不法份子，警方絕對將其繩之以法，保護民眾生命財產安全。此外，王嫌偽造民眾無法辨別真實刑事警察人員所持有之證件，極有可能因此受騙引發恐慌，警方呼籲有遭王嫌誆騙之民眾，可向永康分局報案指認。

▲台南市警永康分局查獲王姓毒品通緝犯，起出毒品、非制式手槍、彈匣、子彈及偽造刑警證件等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局再次向民眾呼籲，若遇到無法立即查證警察證件真偽之情況，可撥打110報案專線或至鄰近警察機關請求協助，避免受害。

絕對不能錯過的「全新小黑瓶」超低價來了！
 

ET快訊
快訊／台大女學生綜合大樓7F突墜落！送醫不治
快訊／LINE下午全台大當機！官方道歉曝原因
獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長
聽說媳婦買驗孕棒婆婆氣炸「狠甩巴掌」！她嚇壞帶3寶躲房內報警
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約好輪流照顧老母…弟弟卻失約！他怒用「3秒膠」放大絕　下場慘爆

快訊／台大大三女「綜合大樓7F墜落」！　送醫宣告不治

中壢清秀妹寧當乞丐「目標5百萬」　觀音區公所願幫她找工作

快訊／台華輪客船靠新濱碼頭火警！出動5車17人搶救

身世超坎坷...85歲阿嬤褥瘡糜爛見骨　4度急性腎衰竭險死

獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長　分局長變隱形人

獨家直擊／國旗殘破「牽絲」高掛醫院頂樓隨風飄　民眾批離譜！

南投31歲保全猝死！曾連續工作10天家屬疑過勞　保全公司回應了

男借住女友人家！見她「沒穿褲」一起睡…伸手狂摸：是你引誘我　

查獲走私槍彈10萬顆破紀錄　蘇貞昌：國際情勢詭譎要溯源查真相

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

約好輪流照顧老母…弟弟卻失約！他怒用「3秒膠」放大絕　下場慘爆

快訊／台大大三女「綜合大樓7F墜落」！　送醫宣告不治

中壢清秀妹寧當乞丐「目標5百萬」　觀音區公所願幫她找工作

快訊／台華輪客船靠新濱碼頭火警！出動5車17人搶救

身世超坎坷...85歲阿嬤褥瘡糜爛見骨　4度急性腎衰竭險死

獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長　分局長變隱形人

獨家直擊／國旗殘破「牽絲」高掛醫院頂樓隨風飄　民眾批離譜！

南投31歲保全猝死！曾連續工作10天家屬疑過勞　保全公司回應了

男借住女友人家！見她「沒穿褲」一起睡…伸手狂摸：是你引誘我　

查獲走私槍彈10萬顆破紀錄　蘇貞昌：國際情勢詭譎要溯源查真相

現在去哪兒／台南懷舊攻略！史前文化館「黃色秘密基地」超好拍

雙11大戰Lenovo推出超殺優惠　人氣筆電下殺萬元起

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

「丹寧布」神鞋New Balance 327明天開賣！同色系夾克雙面穿好划算

秋冬必備「開襟衫」！四大穿衣法則使你時髦駕馭

台南市全國首推試辦　循環容器餐飲外送平台上路

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會盡快康復回到崗位上」

拜登入主白宮　南華早報：台灣看見「登上世界舞台」的機會

六隻大蝦排好排滿！台南在地ㄟ私藏炒飯　這樣只要75元你敢信

減肥晚餐也能吃到飽！醫曝超狂「瘦身法」…隔天一早就見效

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

台北男違規遭輾斃！家屬怒告環保局稽查員

榔頭敲死男友同眠3天　嬌小女的分屍技巧連警察都驚訝

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

新竹人妻崩潰！被男跟回家吸口罩

騎士闖中橫跳崖失蹤！父守現場找人

快訊／高雄16歲男學生溺水命危送醫！

男亂丟家庭垃圾遇稽查員　逃跑卻絆倒遭輾斃

醫大生化骨水殺老翁　判刑15年定讞

台北男違規丟垃圾逃跑遭輾斃　律師：巡查員不用負責

更多熱門

相關新聞

隨侍「百億總裁」逃亡　貼身司機獲贈豪宅+上億超跑

隨侍「百億總裁」逃亡　貼身司機獲贈豪宅+上億超跑

涉嫌洗錢的「百億總裁」莊周文通緝近3個月，與他的貼身曾姓司機在彰化落網，莊遭台中地檢署聲押禁見，曾則10萬元交保。據了解，曾男本身是退休刑警，退休後就到莊集團上班，並獲贈一棟豪宅與一輛上億超跑，受莊極為重視，莊逃亡期間，曾也擔任他貼身司機，四處躲藏，沒想到最後在彰化宮廟拜拜時落網。

買賓士掏槍「逼交鑰匙」　賣家傻眼狂奔

買賓士掏槍「逼交鑰匙」　賣家傻眼狂奔

枕邊人也騙　詐欺通緝犯拖女友下水

枕邊人也騙　詐欺通緝犯拖女友下水

麻豆警槓上開花臨檢查獲通緝犯、手槍

麻豆警槓上開花臨檢查獲通緝犯、手槍

台南賊遇警秒變臉　亂拳突圍不成遭壓制

台南賊遇警秒變臉　亂拳突圍不成遭壓制

關鍵字：

通緝犯擁槍自重刑警逮人

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面