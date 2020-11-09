通緝犯擁槍販毒還假扮刑警　逛完大賣場就被逮

▲台南市警永康分局查獲王姓毒品通緝犯，起出毒品、非制式手槍、彈匣、子彈及偽造刑警證件等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局日前接獲線報，有通緝犯涉嫌販毒並擁槍自重，恐危害無辜民眾，立即組成專案小組追緝，查獲王姓毒品通緝犯，並在所使用車輛上實施附帶搜索，查獲毒品一批、非制式手槍兩把、彈匣3個、子彈43顆及偽造刑警證件2張等物，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦及歸案。

永康分局專案人員深入追查，等時機成熟，循線在台南新營1處大賣場埋伏，等該名45歲王姓毒品通緝犯出現，馬上以迅雷不及掩耳之速度圈圍實施盤查，確認其通緝身分後即予以逮捕，並在所使用車輛上實施附帶搜索，查獲毒品一批、非制式手槍兩把、彈匣3個、子彈43顆及偽造刑事警察證件2張等物，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請台南地檢署偵辦及歸案。

永康分局長呂世明表示，專案人員查緝精準、迅速十分肯定，因王姓犯嫌持有大量毒品及槍枝，若未立即查獲，恐有危害社會大眾之虞，對於危害社會之不法份子，警方絕對將其繩之以法，保護民眾生命財產安全。此外，王嫌偽造民眾無法辨別真實刑事警察人員所持有之證件，極有可能因此受騙引發恐慌，警方呼籲有遭王嫌誆騙之民眾，可向永康分局報案指認。

永康分局再次向民眾呼籲，若遇到無法立即查證警察證件真偽之情況，可撥打110報案專線或至鄰近警察機關請求協助，避免受害。

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