　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一聯手救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一聯手救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林區基河路停車格日前發生一起男子欲燒炭尋短意外事件，所幸士林警分局警員獲報後緊急啟動急難救助協尋手機定位，鎖定打算燒炭郭姓男子車輛位置，警方並通知消防局出動救護人員到場破窗，成功救回燒炭郭姓男子寶貴生命。

▲士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一聯手救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一當晚正在派出所內值班，當晚11點陳姓女子神色慌張跑進派出所內求救，表示她兒子郭姓男子當晚傳簡訊給妻子、表示要在車內燒炭自殺，家人親屬相當擔心郭姓男子安危。

文林所警員林柏宇、林志一見狀況緊急，立刻依規定傳真郭男手機資訊給勤務指揮中心，發動緊急協尋手機定位，並根據報案人家人提供郭男車號，經士林警方發動線上警網協尋，並參佐定位手機訊號位置，最後在士林區基河路300巷內停車格找到郭姓男子駕駛的自小客車，且目視車內有炭盆，警方立即通報119讓消防局人員協助破窗救人。

警消檢視車內，發現郭民正處於昏睡狀態，副駕駛座還有燃燒炭盆，警消合作強行破窗開門救人，將郭民拉出車外喚醒，並趕緊將炭盆熄滅。郭民由救護人員送醫治療，陳女得知尋獲消息，對於士林分局員警積極協助並即時阻止憾事發生至表感激；警方則藉此案例呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有身心困境可電洽包含安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
iPhone 12 Pro最新諜照曝光！細節設計「走復古風」
快訊／雲林嚴重車禍！2車高速對撞　駕駛卡車內搶救中
快訊／北市松山區1男倒臥草地　頭部、四肢變形亡
客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

平交道柵欄出現閃燈10機車未停...檢舉達人全錄下！重罰67萬5千元

快訊／雲林虎尾嚴重車禍！2車「高速對撞」　駕駛卡車內…救援中

快訊／北市松山區男倒臥草地亡「頭部四肢變形」　民眾嚇傻急報警

YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

2家人違規紮營3死1失蹤！網曝武界秘境「超危險」：暴漲沒地方逃

快訊／12歲女童遺體被尋獲！南投武界遊客遭沖走釀3死　1人仍失蹤

他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

柴山峭壁秘境網紅IG打卡爆紅　暗藏危機…海巡籲民眾勿冒險進入

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

平交道柵欄出現閃燈10機車未停...檢舉達人全錄下！重罰67萬5千元

快訊／雲林虎尾嚴重車禍！2車「高速對撞」　駕駛卡車內…救援中

快訊／北市松山區男倒臥草地亡「頭部四肢變形」　民眾嚇傻急報警

YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

2家人違規紮營3死1失蹤！網曝武界秘境「超危險」：暴漲沒地方逃

快訊／12歲女童遺體被尋獲！南投武界遊客遭沖走釀3死　1人仍失蹤

他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

柴山峭壁秘境網紅IG打卡爆紅　暗藏危機…海巡籲民眾勿冒險進入

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

強颱「海神」侵襲軍艦島「最古老建築」　坍塌部分再擴大

旅日女棒好手回歸女壘　沈嘉玟入中華隊「一則以喜一則以憂」

鄭文燦：求和之旅不會帶來和平　更不會為台灣增加籌碼

快訊／水利署發布台中市二級淹水警戒！

莒光媳婦李懿雲留下路跑女子組冠軍　國小數學老師是隱藏好手

恆述法師起底費玉清情史！　揭「江蕙三角戀」內幕

2小時搶光！宜蘭超夯宅配美食「奶酥人」開實體店了　現烤奶酥厚片超罪惡

本週5雙「話題鞋款」一次看！潮神藤原浩聯名AJ3、蔡依林反光鞋必買

才分開1小時收簡訊「我想你了」　黃子佼❤孟耿如超甜互動曝光

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

武界失聯者妻曝：他們瞬間不見

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

基隆金髮少女失聯7天！2警逮誘拐男掛彩

即／12歲女童遺體被尋獲　南投武界露營遊客3死1失蹤

現場畫面曝！溪邊紮營4人遭沖走　車頭插泥堆

更多熱門

相關新聞

警員控遭霸凌陳情　官邸前吼：總統在家嗎？

警員控遭霸凌陳情　官邸前吼：總統在家嗎？

龜山分局蕭姓警員2012年間追捕贓車，雙方追逐到桃園市區，但當時因警用頻道不同，因此痛批無人支援，事隔8年後，蕭姓警員在退休前夕，帶著妻子到台北，前往總統官邸以及行政院長官邸前陳情，但卻與同仁發生衝突，經過協調後才同意離去。

違規左轉車害警撞上　空翻360度重摔骨折

違規左轉車害警撞上　空翻360度重摔骨折

裸女胸腹中刀皮肉開花趴地板　警員趕到開3槍

裸女胸腹中刀皮肉開花趴地板　警員趕到開3槍

夫喝酒妻騎車雙載自撞...警疑「酒駕」竟攔車阻轉院

夫喝酒妻騎車雙載自撞...警疑「酒駕」竟攔車阻轉院

即／西門町燒炭　27歲女明顯死亡

即／西門町燒炭　27歲女明顯死亡

關鍵字：

士林警方文林派出所警員燒炭自殺協尋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面