他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

▲士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一聯手救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林區基河路停車格日前發生一起男子欲燒炭尋短意外事件，所幸士林警分局警員獲報後緊急啟動急難救助協尋手機定位，鎖定打算燒炭郭姓男子車輛位置，警方並通知消防局出動救護人員到場破窗，成功救回燒炭郭姓男子寶貴生命。

▲士林警方救回打算燒炭尋短的郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警分局文林派出所警員林柏宇、林志一當晚正在派出所內值班，當晚11點陳姓女子神色慌張跑進派出所內求救，表示她兒子郭姓男子當晚傳簡訊給妻子、表示要在車內燒炭自殺，家人親屬相當擔心郭姓男子安危。

文林所警員林柏宇、林志一見狀況緊急，立刻依規定傳真郭男手機資訊給勤務指揮中心，發動緊急協尋手機定位，並根據報案人家人提供郭男車號，經士林警方發動線上警網協尋，並參佐定位手機訊號位置，最後在士林區基河路300巷內停車格找到郭姓男子駕駛的自小客車，且目視車內有炭盆，警方立即通報119讓消防局人員協助破窗救人。

警消檢視車內，發現郭民正處於昏睡狀態，副駕駛座還有燃燒炭盆，警消合作強行破窗開門救人，將郭民拉出車外喚醒，並趕緊將炭盆熄滅。郭民由救護人員送醫治療，陳女得知尋獲消息，對於士林分局員警積極協助並即時阻止憾事發生至表感激；警方則藉此案例呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有身心困境可電洽包含安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】



►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產 警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍 輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶