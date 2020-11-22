東京上月道路崩塌「炸出天坑」！附近又見27m巨型地下空洞

記者王佩翊／編譯

日本東京10月才剛發生道路崩塌意外，如今相關單位又在事發地點附近20公尺處發現另一個深達4公尺、寬3公尺、長27公尺的地下空洞，再度讓附近居民陷入恐慌。事實上，這已經是20天內第二次發現地下空洞，2日才有一個長約30公尺的地下空洞被發現。由於崩塌意外與地下空洞的位置都位於外環道地下隧道工程的正上方，因此目前東日本高速道路已全面停工，並徹查兩者間是否有關連。

根據《日本放送協會》報導，東京都調布市的住宅區10月發生一起道路崩塌意外，由於崩塌地點正好位於外環道地下隧道工程施工地點的上方，因此外界也懷疑是否與該工程也關。負責此項工程的東日本高速道路不但因此停工，同時也自10月下旬起進行標準貫入試驗，徹查是否還有未發現的地下空洞。

在檢驗過程中，東日本高速道路果然在2日發現一個長約30公尺的地下空洞，沒想到20天後在當初發生塌陷意外的南方20公尺，又再度發現一個4公尺深的巨型地下空洞，短短1個月內就發現了2個地下空洞。據悉，這個空洞已經蔓延至道路與住宅的正下方，雖然地表尚未出現明顯變化，但作業人員將會持續透過機器監視，並迅速完成空洞的填補作業。

據了解，截至目前為止發現的地下空洞與上月發生的道路崩塌意外，全都在東日本高速道路的外環道地下隧道工程正上方。另一方面，該公司的調查將會持續至12月中旬，以釐清地下空洞與塌陷意外是否真的與該工程有關。儘管東日本高速道路22日上午針對新發現的2個地下空洞，向當地居民進行說明，不過仍對居民造成恐慌。

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