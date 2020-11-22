美國務卿蓬佩奧：台美是強大的夥伴　經濟繁榮對話強化經濟關係

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）21日凌晨落幕，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過推特表示，台美在捍衛自由、促進經濟合作，以及促進共同民主價值上是強大的夥伴。

本次首度舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）。經濟部20日表示，本對話由駐美大使蕭美琴與AIT執行理事藍鶯在開幕式中簽署合作備忘錄，為持續進行此對話奠定基礎，並由美國國務院次卿柯拉克與政委鄧振中共同見證簽署。

對此，美國務卿蓬佩奧21日晚間透過推特表示，美國、台灣在捍衛自由、促進經濟合作，以及促進共同民主價值上是強大的夥伴，「台美經濟繁榮夥伴對話，更加強了我們的經濟關係。」

此外，外交部部長吳釗燮也轉推他的貼文表示，「台美經濟繁榮夥伴對話，使得雙方的關係發展又更進了一大步，讓我們繼續做好事，為所有人創造更美好的未來。」

▼美國務卿蓬佩奧稱台美是強大夥伴。（圖／蓬佩奧推特）

