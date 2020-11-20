不明「皮膚病」狂傳！500漁民上岸　整根生殖器、嘴唇病變…全發黃掉屑

▲塞內加爾出現詭異的皮膚疾病。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年全球幾乎都被新冠疫情所覆蓋，隨著人類文明進步，許多不知名的病也開始出現。近期從海外返國的塞內加爾漁民，約有500人左右身上出現一些掉皮屑、發黃的情況，甚至整個嘴唇也腫脹，當局目前也找不出原因，甚至還會人傳人，目前有症狀者已經被強迫隔離。

根據英國《每日星報》報導，塞內加爾近期出現一種詭異的皮膚傳染病，約有500位漁民自海上工作完返國之後，回到了乾燥的土地上，皮膚就出現掉屑、破皮、紅腫、發黃的情況，就連當地衛生官員都感到相當疑惑。國家衛生、教育部長Ousmane Gueye也出面證實，「這樣的疾病是一種與皮膚有關的傳染病」。

▲重症患者的嘴巴甚至出現發黃掉屑的現象。

當地衛生部門在這些病患的身上，採集到一些皮膚樣本，發現這些患者都出現頭痛、體溫偏高的情況，在生殖器與臉部也都出現病變的現象，目前第一例患者在12日的時候確定，是一名20歲的漁民。

這樣的疾病讓患者樣貌變得相當恐怖，但也不排除是在海上食用到含毒的食物，因為在首都達卡附近有時會有毒品走私，但衛生官員也表示情況相當不樂觀，病發來源並不清楚的情況下，也不知道在人傳人之間感染會到什麼樣的程度。