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離線地圖「不是Google Map」　登山活命3招曝光：10分鐘找回路徑

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▲親友公開葉女照片希望大家幫忙協尋。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣幼獅健行登山會）

▲葉女因失溫喪命。（圖／翻攝自花蓮縣幼獅健行登山會臉書）

網搜小組／劉維榛報導

17日一群來自台中的7人登山團，挑戰「1日畢羊縱走」路線，其中29歲葉女落隊意外失聯，19日尋獲時已喪命，長眠在她最愛的大自然裡。有登山達人認為，其實事前備妥裝備與熟知路線，活命機率肯定大增，另外善用離線地圖、回報座標，「可能10分鐘內就找回路徑了」，知識文引發網友讚爆！

回顧這段憾事，葉女是透過網路揪團登山，大家在出發前，卻評估體力差距，才決議分成兩隊行動，一行人預計17日下午就可抵達羊頭山入口，怎料，其中4人平安抵達後，剩餘的葉女、林女與黃女卻遲遲未出現，團員趕緊報案後，幸運在18日找到林女與黃女，然而葉女19日被發現時，卻因失溫而丟了性命。

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▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲救援人員尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供）

面對壯闊的大自然，人類是多麼的渺小與無知，因此備妥裝備、運用知識就是關鍵。一名暱稱「gmoz」的網友在PTT發文分享，想單攻這條路線，只要做好功課與準備，「真的危險性不高，只是很吃體力」，且熟知掌握3大要點的其中任何1點，相信就能減少憾事發生：

1. 緊急保暖裝備（如求生毯、大黑垃圾袋、雨衣）：依那天的氣候，撐到救援來之前頂多冷到不行，但還不至於失溫。

2. 不要跟同伴離太遠與「不要亂跑」：三個人互相照應，可以撐到救援來。

3. 手機離線地圖：會使用的話，可能10分鐘內就找回路徑了。

該名網友指出，若想登山健行，像是「手機離線地圖」、「回報座標」絕對是必學的技能，值得注意的是，雖然Google Map有離線地圖功能，但卻不適合登山時使用，他慎重地再三強調，因山上沒有網路訊號之下，因此山中使用Google Map等於沒用，建議在手機可裝「魯地圖」的離線地圖，就能迅速得知目前暫處的位置。

至於回報座標部分，該名網友則大推GPS Status或台灣大地羅盤軟體App，只要定位完成後，再截圖發給家人或搜救人員，也是讓自己快速獲救的捷徑之一。話鋒一轉，他也不禁感慨，「最近很多山難的案例，其實這些人若手機有裝離線地圖或懂得回報正確的經緯度座標，其實很大機率早就沒事了...」

最後，網友也呼籲，若家中長輩、身旁朋友也熱愛登山運動的話，務必建議他們學會離線地圖的使用方法，「可以減少很多意外發生的潛在風險，也能讓台灣的搜救人員少一點負擔。」

▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲救援人員入山搜救。（圖／花蓮消防局提供）

底下網友看完後，紛紛狂刷讚回應，「推，離線地圖真的才是關鍵」、「有經驗推，真的很多死的很冤啊，因為無知看了很難過」、「大家去找餐廳都會找評價，就是怕踩到雷，爬山自然也要找遊記，高山百岳還有很多特殊路徑，有些地方短短不到一公里卻要走一小時，便是要參考他人遊記，比方箭竹林、碎石路段、陡上陡下、甚至雪地要帶冰爪等」、「千萬不要帶iPhone，電量絕對不夠你用」、「爬大山之前，平時就要先去一些市郊的小山，包括會斷訊或是GPS怎麼用這些事情，怎麼對應就要先熟悉」、「就算沒圖資幫你紀錄下路徑，原路退回出發點也能救命」、「登山又不懂山，真的浪費社會資源」。

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