正妹畢羊縱走喪命！古道嚮導嘆「犯大忌」　具備2保命技能再上山

▲29歲葉姓女子參加網路揪團，挑戰「1日畢羊縱走」，失聯後失溫罹難。（圖／翻攝「太魯閣國家公園管理處」官網）

記者周亭瑋／綜合報導

29歲葉姓女子日前參加網路揪團，挑戰花蓮「一日畢羊縱走」路線，在落隊失聯兩日後，被發現命喪山中乾溝。悲劇引發廣大關注，許多山友發文呼籲，必須確認團員們都具備兩種能力，才能揪團上山，同時更別高估自己，「除了充分的準備，還有小心、小心再小心！」

這支來自台中的7人登山團，17日挑戰「一日畢羊縱走」，過程因團員腳程落差大，所以分成兩隊行動，其中4人當天下午4時先行抵達羊頭山登山口，卻遲遲等不到另外3人，於是晚間8點左右向花蓮消防局報案。

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隔天下午，失聯近1天的林女和黃女，在鋸山、畢祿山之間的鋸山連峰，於下切碎石乾溪溝最低鞍更下方、海拔3071公尺附近被找到，但不幸的是，19日上午才被尋獲的葉女，已明顯死亡。

花蓮一名楊姓古道嚮導就犀利表示，「山是現實與殘酷的，不認識的網路揪團登山是有風險的，等於把自己陷於地獄，若沒體力、沒把握、沒專業知識，真的不要妄想一天縱走，爬山保命的裝備要帶，登山通訊也很重要，畢竟高山很多地方，手機是沒訊號的。」

▲葉女是一名美甲師，外型亮眼，平時熱愛大自然。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣幼獅健行登山會）

據獲救兩女指稱，他們當天下午2點時，決定從鋸山出發，往畢祿山方向走回頭路，下切碎石乾溝後一路往下，也不知要往哪個方向走，不過下切後葉女走得更快，約4點前後走散。對此，楊嚮導直言，「什麼沒有3人一起走？為何要單獨先走？這犯了很大的錯誤。」

一名林姓女山友也發文提到，「畢羊縱走這條路線我家走過3次，也分別用不同的天數去完成，現在儼然成為單攻熱門路線之一，而這次又是件令人難過的消息。」

她感嘆，「現在網路上揪團登山的人們，大多不想負責同去山上隊友們的安危，想的是如何分攤接駁車油費，山岳無論要怎麼走，只要在預定時間內能回到接駁處就好，有良心點的主揪則會要求對方，必須要懂得看離線地圖與定位工具！」

「能力再好，仍舊比不過死神強。」這是一位救難隊朋友曾跟她說過的話，況且自從疫情以來，太多不能出國遊玩的人轉而登山，這段時間很常看到裝備不齊，事前沒做功課，平時也沒鍛鍊身體的全都來了。

▲救援人員入山搜救，尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供）

女山友強調，「如果大家都會使用離線地圖與定位地圖，就有自救的能力，有時只是路線不怎麼清楚，只要尋著離線地圖判別方向，便可以回得去，所以請自組揪團時，要求對方具備這兩項能力再來揪團，保障他人的安全也是保障自己，這樣才能算得上是位負責任的山行人。」

另外，有山友則搖頭感慨，「這種單攻意外從今年夏天開始就不斷出現，有人怪名人網紅帶動單攻風氣，有人怪山林教育的缺乏，但其實網站上各種資訊都有，各種實體課程也都找得到，只能說...現在很多爬山新手都太高估自己，太相信隊友，太迷信自己不會出事情。」

最後，他提醒，若想登山，在體力、裝備、資訊上都要做足準備，然後小心再小心，「今年畢祿羊頭已經出了4、5件意外，每個人上山都應該安裝手機離線地圖、GPS定位才能保命。」

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