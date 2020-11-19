29歲女畢羊縱走身亡！遺體吊掛下山　專家吐心聲「最怕臨時揪團」

▲29歲女子參加網路揪團，挑戰「1日畢羊縱走」，失聯後失溫罹難。（圖／翻攝「太魯閣國家公園管理處」官網）



記者柯振中／綜合報導

29歲的葉姓女子參加網路揪團，挑戰「1日畢羊縱走」，因為體力跟不上，與隊友失去聯繫，被花蓮縣消防隊找到時，已經明顯死亡。對此，登山專家說明，最怕的就是碰上這種網路揪團，風險相當大。

葉女與6名山友在網路上揪團，挑戰「1日畢羊縱走」，17日清晨3點從花蓮820林道入山，預計當天晚間6點抵達羊頭山入口。在出發前，7人決定分成2組行動，其中有4人下午4點就抵達羊頭山入口，等待落後的隊員，遲遲等不到人，晚間7點58分向花蓮縣消防局報案。

花蓮縣消防局18日出動第一大隊4人、保七第九大隊1人及太魯閣國家公園1人搜山，找到了失聯將近一天的林女、黃女，19日上午找到失聯最久的29歲葉女，但葉女已經明顯死亡，遺體由空勤總隊的黑鷹直升機吊掛下山。

▼葉女落單失聯，不幸失溫罹難。（圖／翻攝「太魯閣國家公園管理處」官網）



據了解，葉女被找到時倒在山溝裡，一動也不動，身上沒有明顯外傷，初判失溫死亡。對此，有資深山友說明，登山最重要的，就是「團進團出」，不能因為腳程快慢，就隨意拋下隊友，出發前要做好準備。

不過，目前網路上盛行臨時組隊，但這種狀況最怕碰到的，就是山友腳程不一，腳程快的人只顧著自己前進，將落後的隊友拋下，碰上難度較高的山，還是讓有經驗的領隊來帶團比較好。

還有資深山友分享，由於今年年初開始，許多百岳登山不需申請，臨時揪團的數量變多，但每個人都不了解彼此的體能，這樣反而很危險，風險相當大。至於葉女的死因為何，仍待進一步釐清。

►超狂「Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架」特價369元