美甲正妹畢羊縱走落隊命喪乾溝　父母崩潰泣訴「她熱愛大自然」

記者黃翊婷／綜合報導

29歲葉姓女子挑戰花蓮「一日畢羊縱走」路線，卻因為落隊失聯兩日，等到被找到時已經明顯死亡。葉女的雙親聽聞消息，急忙從台北趕往台中，不敢相信熱愛大自然的女兒，就這樣命喪山中乾溝。

▲親友公開葉女照片希望大家幫忙協尋。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣幼獅健行登山會）

來自台中的7人登山團17日挑戰「一日畢羊縱走」路線，因為團員腳程落差大，分成兩隊行動，其中4人在當日下午4時先行抵達羊頭山登山口，卻遲遲等不到另一隊的3個女生，於是在晚間8時左右向花蓮消防局報案。

花蓮消防局18日上午動員第一大隊4人、保七第九大隊1人及太魯閣國家公園1人進行搜山，下午在鋸山、畢祿山之間的鋸山連峰，於下切碎石乾溪溝最低鞍更下方、海拔3071公尺附近，找到失聯將近一天的林女與黃女；至於最後一名失聯的葉女，則在19日上午被尋獲，但已經明顯死亡。

▲搜救人員找到失聯的兩名女山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

根據《自由時報》報導，不幸遇難的葉女是一名美甲師，外型亮眼、長相甜美，就讀設計相關科系，平時熱愛大自然，沒想到這次跟團登山，最終卻命喪在乾溝之中；父母得知遺體運抵台中東勢河濱公園，隨即從台北南下趕去指認，一度在警局中放聲痛哭，難以接受女兒離世的消息。

據了解，畢祿山、羊頭山在登山界中，被稱為是中橫4辣的「小辣」、「中辣」，從820林道進入、羊頭山登山口（慈恩）出，全程約20公里，途中會在畢羊之間的鋸山稜線上上下下，路程並不輕鬆，大部分山友都會安排2至3天的重裝行程，「一日輕裝單攻」相當考驗體力，一般都需要15至16小時才能走完全程。

▼畢羊縱走路線其實並不輕鬆。