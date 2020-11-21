陸漁船非法越界「狂撈上噸漁獲」！遇上台中海巡…扭頭蛇行還想逃

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

海洋委員會海巡署艦隊分署台中海巡隊昨（20日）中午11時許接獲通報，位於台中港外36浬處有陸籍漁船出沒，立即派遣PP10035巡防艇馳赴現場，同時通報中部地區機動海巡隊台中艦增援。海巡人員抵達現場後，果真發現一艘陸籍無船名之漁船越界，隨即廣播要求受檢，惟該船蛇行逃逸拒檢，經海巡多次強靠，終於順利登檢成功，將該船及許姓船長等6人共同押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

▲陸籍漁船非法越界捕撈，遭台中海巡查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

海巡署指出，該艘漁船於7日上午10時自福建省霞浦縣出港，經登船檢驗後，發現船上包括陸籍許姓船長（52歲）及船員共有6人，並起出漁獲1000公斤，相關漁獲經清點後已於當日下午2時30分全數依法海拋；由於該船非法越界捕魚事實明確，後續依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例押返回台中港偵辦。

▲船上共起出1000公斤漁獲，後續已依法海拋。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於適逢新冠肺炎與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員進行登檢作業時，全程均著防疫裝備，返隊後也完成全船消毒作業，杜絕境外疾病入侵；同時遭扣留的許姓船長等6人體溫均正常，且船艙內也無發現豬肉製品。

海巡表示，因東北季風逐漸增強，海象轉差之際常有陸船伺機越界捕漁，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署旋即辦理聯合威力掃蕩行動，並由第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，終於11月20日順利查獲陸船越界案件，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。同時也呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

▼該艘漁船及船上6人均遭押返台中港偵辦。（圖／記者李忠憲翻攝）