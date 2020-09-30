免費贈送二手物「被標成全新」重新上架賣！她氣炸：消費別人善意

▲送出去的二手衣被對方拿去賣。（示意圖／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

將二手衣服、物品贈送給有需要的人，對方卻拿來偽造吊牌重新標價出售！一名女子最近整理了一些二手衣和用不到的雜物，放在購物平台上免費贈送，一名買家詢問她是否能索取所有免費物品，她也很阿莎力的全送給對方，怎料事後竟發現「當時索取物品的買家在他的賣場『賣』我無償贈送的物品」。

原PO在PTT表示，她總共送出5件衣服、網路線、航海王周邊商品、唐詩、宋詞以及手機保護貼，寄出前還問買家「真的有喜歡嗎？」確認對方真的有需要後才將所有物品送出，想不到一周後竟看到自己送出的物品出現在對方賣場，而且還標註為「新品」，「還自製掛牌，偽裝成韓貨。」

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▲也有網友認為，送出去的東西就不用管對方怎麼使用。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



她得知後要求該買家將產品全撤下，對方竟回應「小姐：也許您不用賺錢養家，但有人是要賺錢養家的，如過您是真的零元要送人，我遵重您徹下，如果我是用錢買的，您應該不能干涉吧？……對吧？」還說「請問您當初贈送人時，有注明不能賣嗎？」她看完的當下氣到快要爆血管，但仍強忍怒氣地回應，一番溝通後對方才將商品全數下架。

原PO無奈地發文說，當初贈送這些二手物就是希望給真正有需要的人，「發現贈出的物品被拿去轉賣盈利，真的覺得憤怒又心寒，怎麼可以這樣消費別人的善意」，經過這次經驗，將來她也不敢再繼續贈送用不到的二手物品。

網友回應，「我之前也遇過類似的 真的氣炸 那次之後就也決定不送東西了」、「其實你真的管不著她做什麼，送出去東西就不是你的，觀感不好也沒辦法」、「的確送出去就沒什麼話語權，但舊物不應該標新品吧」、「吃相難看，但確實與你無關+1。」