把《鬼滅》做成便當！趙天麟妻神複製善逸、禰豆子　網求開班授課

▲趙天麟太太做出《鬼滅之刃》角色我妻善逸的造型便當。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟）

記者蘇晏男／台北報導

日本漫畫《鬼滅之刃》的劇場版電影上映後風靡台日，打破多項票房紀錄。前幾天才帶孩子看完該電影的民進黨立委趙天麟，20日在臉書秀出太太做的造型便當，精巧手藝微妙微翹地複製劇中角色我妻善逸、禰豆子，讓網友直呼，「請夫人開班授課」。

《鬼滅之刃》劇場版電影10月30日在台上映，吸引不少民眾買票進電影院觀看，短短20天，代理商「木棉花」19日就宣布全台票房突破4億。不僅成為今年台灣票房冠軍，更擠下迪士尼的《冰雪奇緣2》，勇奪台灣影史動畫電影寶座。

趙天麟20日表示，前幾天才帶孩子一起去看《鬼滅之刃》劇場版電影，沒想到太太今天就給孩子做出「善逸造型便當」，讓他出門搭高鐵前，吃著用做便當剩下的食材當早餐，忍不住緊緊抱抱老婆，那是一份很深的愛與崇拜啊。

趙天麟放閃盛讚，太太有雙巧手，孩子如果有戶外教學需要帶便當，她就會構思許久，然後一大清早起來創作造型便當。雖然很「厚工」，也蠻辛苦的，但她只要看到孩子驚嘆又開心的樣子，她就滿足感破表了。

貼文一出，網友紛紛表示，「請夫人開班授課」、「哇！讚嘆呢！藝術家！」、「真是名符其實的賢妻良母，讚！」、「可以開店了並上市上櫃」、「好有創意愛心的便當，吃起來幸福滿滿」。

見到網友熱烈回響，趙天麟在留言區加碼「禰豆子便當」，，讓他相當崇拜老婆。而網友則打趣回應，「太強!! 驚嚇版禰豆子」。

▼禰豆子造型便當。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟）