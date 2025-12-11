新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

▲新北市消防局傳出某女消防員誣指遭主管性騷、跟蹤，還多日曠職恐遭解職，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

新北市消防局一名Ａ女隊員近日爆出連番爭議，知情人士向本刊爆料表示，Ａ女在該局任職約8、9年，但最近她向警方報案誣指遭到主管跟蹤、騷擾，並連續多日沒請假也沒去上班，更誇張的是，她還曾多次到長官的住處按門鈴，令該名長官不堪其擾，最後只好寄發存證信函希望她收斂言行，儼然成為新北市消防局內的頭痛人物。

知情人士指出，Ａ女之前上班期間常出現情緒不穩狀況，她曾向主管訴說、抱怨，但主管安撫了解後，發現多為Ａ女私人家庭因素，認為自己不適合陪伴或給意見，便低調的拉開與她距離，不料，沒多久，Ａ女竟向警方報案，指稱遭到主管跟蹤、騷擾，該名主管直到被警方約談，才知道被提告，只好無奈配合調查，提交相關資料證明自己並做筆錄自清。

除此之外，Ａ女最近長期請假，將個人的病假、事假及特休假全數請完後，竟仍不上班也不請假，使得她負責的工作都需其他同事分攤，造成同事間怨言四起；而Ａ女也因與某長官有私人淵源，竟多次跑到該名長官住處按門鈴騷擾，該名長官忍無可忍，只好寄發存證信函，要她自律、不要以身試法。

Ａ女種種事蹟在新北市消防圈傳開後，引發討論，新北市消防局則回應表示，Ａ女向警方報案指稱遭受跟騷，但她並未向該局提出申訴，後續警察機關調查釐清，該局也會配合、釐清真相。另外，經查Ａ女陸續請病假，目前已無假可請、請到扣薪病假，未依規定請假部分，考績會已審議核予申誡處分在案。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



