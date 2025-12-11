　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

新北市消防局傳出某女消防員誣指遭主管性騷、跟蹤，還多日曠職恐遭解職，引發爭議。（翻攝自GooleMaps）

▲新北市消防局傳出某女消防員誣指遭主管性騷、跟蹤，還多日曠職恐遭解職，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市消防局一名Ａ女隊員近日爆出連番爭議，知情人士向本刊爆料表示，Ａ女在該局任職約8、9年，但最近她向警方報案誣指遭到主管跟蹤、騷擾，並連續多日沒請假也沒去上班，更誇張的是，她還曾多次到長官的住處按門鈴，令該名長官不堪其擾，最後只好寄發存證信函希望她收斂言行，儼然成為新北市消防局內的頭痛人物。

知情人士指出，Ａ女之前上班期間常出現情緒不穩狀況，她曾向主管訴說、抱怨，但主管安撫了解後，發現多為Ａ女私人家庭因素，認為自己不適合陪伴或給意見，便低調的拉開與她距離，不料，沒多久，Ａ女竟向警方報案，指稱遭到主管跟蹤、騷擾，該名主管直到被警方約談，才知道被提告，只好無奈配合調查，提交相關資料證明自己並做筆錄自清。

除此之外，Ａ女最近長期請假，將個人的病假、事假及特休假全數請完後，竟仍不上班也不請假，使得她負責的工作都需其他同事分攤，造成同事間怨言四起；而Ａ女也因與某長官有私人淵源，竟多次跑到該名長官住處按門鈴騷擾，該名長官忍無可忍，只好寄發存證信函，要她自律、不要以身試法。

Ａ女種種事蹟在新北市消防圈傳開後，引發討論，新北市消防局則回應表示，Ａ女向警方報案指稱遭受跟騷，但她並未向該局提出申訴，後續警察機關調查釐清，該局也會配合、釐清真相。另外，經查Ａ女陸續請病假，目前已無假可請、請到扣薪病假，未依規定請假部分，考績會已審議核予申誡處分在案。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
雙北消防爆醜聞1／北市消防局替代役隊部女廁偷拍　同事、義消都受害
土城警搏擊課強化技能　新手防護晉級成效驚人
小紅書涉詐1年千件　刑事局分析態樣數據給你聽

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲現身轟法庭直播「淪事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道？
快訊／賓士男毒駕暴衝撞7車！　73歲翁倒垃圾遭撞死
爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？
女兒屁股「爬出蟯蟲」　媽掏出3、4隻嚇爛
獨／藍委父佔國有地！　蓋停車場賺大錢慘了
快訊／台積電秒填息！　台股大漲刷新高
封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢
吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

求職交出帳密淪詐騙共犯！2天幫洗錢163萬挨告　無罪理由曝光

獨／藍委父佔國有地蓋停車場賺大錢　被抓包急刨柏油拆鐵皮仍遭起訴

酒駕3犯男欠繳18萬「存款剩275元」　1年新屋被查封急繳清

京華城大辯論前哨戰登場！提示逾3400項證據　柯文哲11被告全到齊

女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒了：涉詐男律師怎不去？

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

求職交出帳密淪詐騙共犯！2天幫洗錢163萬挨告　無罪理由曝光

獨／藍委父佔國有地蓋停車場賺大錢　被抓包急刨柏油拆鐵皮仍遭起訴

酒駕3犯男欠繳18萬「存款剩275元」　1年新屋被查封急繳清

京華城大辯論前哨戰登場！提示逾3400項證據　柯文哲11被告全到齊

女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒了：涉詐男律師怎不去？

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

金門民生路「偏心車道」引民怨！縣府急改回　民眾罵浪費公帑

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！　小煜一早限動驚魂留言8字

獨行俠再遭重擊！21歲主戰中鋒動刀提前報銷　下季陣容恐大搬風

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

【禁韓劇韓團？】立委說要制裁南韓？文化部表態

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

沙鹿「媳婦斬首婆婆」奇案！　棄屍山溝

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒：男律師怎不去？

即／國道追撞3傷送醫　一度全線封閉

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面