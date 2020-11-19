專業深根14年　整形外科診所重新開幕郭信良等人祝賀

▲台南市醫美界享有口碑的「新時代」整形外科診所，於東區崇明路重新開幕，議長郭信良等人到場祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市醫美界享有口碑的「新時代」整形外科診所，19日上午於東區崇明路重新開幕，由議長郭信良、議員曾培雅、蔡筱薇、蔡旺詮、曾信凱、呂維胤、立法委員林俊憲、陳亭妃、王定宇等助理及圓山飯店董事長林育生專程南下聯合為診所剪綵開幕。

蔡明助老師指導的曼陀鈴樂團演奏優美樂曲，帶動現場氣氛，診所客盈門，展現在台南的好人氣，診所打造獨立的醫療空間，再度為台南都會區帶來新型態的醫療美容體驗。

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副院長朱辰允表示：前台南時代整形外科診所，在姚院長跟全體同仁的努力，在全台都有很好的口碑。因為台南的居住環境，市民的素質，跟「府城小吃」一樣無人能比。所以這14年來，「今日時代以台南為榮，明日台南以時代為榮」一直是姚院長的座右銘。

惟姚院長今年因為心肌梗塞不幸過世，診所經歷過傷痛跟沉澱，以及半年多的籌備期，以一顆感恩的心，我們要向台南的鄉親，以及關心時代整形外科的好友們，說聲：「我們回來了」。新時代整形外科，將以透過精密貼切的醫學技術，帶給每一位民眾自信的風采，院所的LOGO，如歡欣展翅，又似張開雙手歡呼的人，寓意新時代醫美精湛專業診療，為您帶來神采飛揚，迎接美好的未來。

執行長李秋菊表示，醫美大改造並非適合每一個人，每個人都有自己的獨特，所謂「美麗」，其實是一種平衡、和諧的狀態；對此，團隊不追求標新立異，只堅持做對的事。由醫師親身體驗，了解療程的優點、嚴選最安全的醫療設備及產品，再透過術前深度溝通來理解消費者需求，才能給予最實質、最合適的建議。

新時代整形外科診所由專科醫師方麒盛院長領軍，以平衡雅致、全人醫療的理念，在都會區闢出一個充滿美感的生活化空間，讓醫療美容不再只是冷硬的看診，而是值得安心信賴、能享受身心靈平衡的暖心醫療會所。同時院所又設立醫學美容部，不但讓一般美容顧客方便醫療諮詢，也讓整形手術後的患者有完善的冰敷、按摩、照光及身心靈的休憩。

・5層設計的超大收納空間

