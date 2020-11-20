養女神泱泱門檻公開！平均一餐2400元　肥宅試算每月開銷養不起

▲泱泱公開約會開銷。（影／翻攝自泱泱YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

前Lamigirls成員泱泱外型甜美，加入《木曜4超玩》團隊後大受歡迎，累積大票粉絲，她近日就發出新影片公開一個月的「約會伙食費」，提醒未來的男朋友要好好存錢，才能負擔得起她的好胃口。

泱泱18日在YouTube頻道推出影片《【讓你有個心理準備】想牽泱泱的手先看這集！國民老婆約會伙食費大公開》，內容設定是一個月每週到餐廳約會一天，讓泱泱不限金額點餐，吃到飽為止，最後結算4次的總花費，得知「養泱泱的口袋要有多深」。

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▲泱泱雖然貪吃，但身材還是維持得很好。（圖／翻攝自泱泱Instagram）



其中最便宜的一筆花費是在甜點店的1020元，泱泱點了7個甜點再配一杯抹茶拿鐵，其次是迴轉壽司的1080元，吃了20盤壽司再加一個茶碗蒸，接著是泰式料理吃了3168元，最貴的則是在串燒居酒屋吃掉4323元。

影片一出就吸引不少網友回應，「一個月光約會4次的餐費就要1W（單人），八卦肥宅養不起」、「泱泱一人一個月要吃掉非洲一個部落所有的小孩一個月的餐費了」、「不是一般人養得起的...就算我月薪7萬也...不夠吃吧」、「看泱泱吃東西，最幸福的事了」、「確定這麼多都是泱泱一個人完食的？ 這些店也不是說非常貴的，所以總共9千多表示真的要吃很多道耶，是知道泱泱很會吃，但沒想到這麼會吃」。

▼網友湧入影片回應。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

