「台灣應該往前走」　政院撇數位身分證資安疑慮：全球128國都在用

記者陳家祥／台北報導

針對新式數位身分證（New eID）引發的資安疑慮，行政院秘書長李孟諺表示，目前全世界已經有128個國家是用晶片或數位身分證，所以台灣目前還在用紙本其實已經落後世界上主流國家。另外，健保卡、護照等有晶片功能已行之多年，台灣應該是要往前走。

考量資安問題，李孟諺說，數位身分證未來民眾可以選擇現有的自然人憑證要不要合併數位身分證申請，或是維持現狀，申請數位身分證另外再針對自然人憑證繼續使用保留。

李孟諺說，除了把國內最優秀的團隊加進來協助外，行政院也會組成資安團隊，做整個資安的檢核。明年是先選擇澎湖縣、新竹市以及新北市部分區域等，小區域先做試辦，之後會依據結果作調整改善，在數位身分證資安上的考量已經有很周延的做法。

外界還擔心帶著數位身分證經過門禁卡就有被讀取資料的風險，李孟諺說，這部分已經封鎖，沒有這樣的功能，不會有感應就讀取資料的問題，一定要插卡才能完成讀取，不會被相關偵測器直接把基本資料外洩。

國發會副主委高仙桂說，My data是屬於個人資料的自主運用，所以在My data的平台基本上會確保資安、個資的保護會達到最嚴謹的地步，所有要跟My data平台介接的都必需要符合設置要點。