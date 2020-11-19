3山老鼠摸黑竊7萬紅檜　前導車掃路反查緝...警包抄夾擊「通殺」

▲▼沈嫌等3人竊取7萬元台灣扁柏、紅檜等貴重的漂流木。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3名山老鼠18日晚間，摸黑以電動絞盤及大型鏈鋸等工具，在宜蘭大同鄉嘉蘭菜區蘭陽溪與石頭溪河床交匯處，竊取7萬元紅檜等貴重漂流木3大塊，運下山時，還用一前導車掃路來躲警，仍被甕中捉鼈，人贓俱獲。

三星分局南山、四季及英士派出所員警，18日下午巡邏時，在蘭陽溪河床發現停放可疑車輛，員警細心察覺判斷應有山老鼠伺機作案。因此會同林務人員埋伏監控。

18日晚間8時許，於台7甲線3公里處（棲蘭山莊附近），見沈嫌駕駛自小客車在前方掃路，另由呂嫌駕駛箱型貨車尾隨在後，意圖規避警方查緝，員警包抄攔查，在箱型貨車內起獲已切割市價7萬元台灣扁柏2塊、紅檜1塊等珍貴漂流木，以及作案工具鏈鋸等贓證物，全案依違反《森林法》等罪嫌移送偵辦。

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