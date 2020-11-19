餐費130她拿出530　店家找400後一轉身530秒被A　警天眼捉紫衣女

▲趁店家轉身將530元付餐錢及找零400元拿走，貪小便宜婦人（圖左）被逮。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名婦人18日下午16時40分許，到一小吃店外帶130元餐點，付530元餐錢後，趁店家轉身忙其他事時，竟將餐錢及找零400元拿走，最後僅付追加餐點之60元離去，事後店家PO文要婦人還錢，這名貪小便宜白吃的婦人，19日被依警方依竊盜罪嫌函送法辦。

宜蘭一小吃店PO文說，曾來店消費幾次的一名戴粉紅色安全帽女客，18日下午16時40分，以530元付外帶130元的餐點，店家找400元後，轉身忙其他事時未立即將530元收下，女客人竟將530元、400元都拿走，並再付了加點的60元餐費後離去，店家事後才發現款項短少，盼女客人還辛苦錢。

宜蘭分局獲悉後，聯繫店家前來報案，積極調閱沿途路口監視器，鎖定女客人騎乘之機車車號，於19日中午12時許通知到案說明，全案依竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

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