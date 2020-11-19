全聯再度聯名kiri法式頂級乳酪！「卡通版蛋糕」6款新品搶先看

▲全聯We Sweet甜點今年再度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，11/20至12/17推出期間限定聯名甜點。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet甜點今年再度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，11/20至12/17推出期間限定聯名甜點，更標榜每份熱量250大卡以下，可以放心開心吃，其中3款經典「焦糖巴斯克乳酪、法式乳酪布丁、法式經典原味千層」回歸，更推出全新6款新品，讓乳酪控為之瘋狂。

We Sweet X kiri聯名甜點首次於2019年台中市政店開幕時亮相，每日限量的流芯乳酪塔禮盒、乳酪法式甜點盒大受好評，開幕限定特賣1天，共賣出700盒，頗受歡迎。而為了滿足全台甜點控，今年2月於全台門市推出聯名甜點，原料皆100%使用頂級kiri鮮奶油乳酪，減少人工香料及色素，質地細緻受到消費者青睞，28天銷售金額高達4300萬元。

▲「一塊乳酪蛋糕」宛如知名卡通《湯姆貓與傑利鼠》的起司蛋糕真實呈現，特價65元。

今年秋冬全聯再度推出「We Sweet X kiri 聯名甜點」，在11/20~12/17開賣第一波新品，其中超可愛的「一塊乳酪蛋糕」宛如知名卡通《湯姆貓與傑利鼠》的起司蛋糕真實呈現，採用kiri鮮奶油乳酪製成生乳酪慕斯，搭配沙布烈餅乾，濃郁香氣與酥脆餅乾雙重口感，不止拍照吸睛，口味更不馬虎，加上特殊設計的外包裝，只要簡單輕開，盒子立馬變餐盤，輕鬆品味甜點不沾手！

▲「法式雙層乳酪蛋糕」售價149元，特價139元。

「法式雙層乳酪蛋糕」採用kiri鮮奶油乳酪為輕乳酪基底，用特殊蒸烤法保留乳酪綿密細緻口感，上層乳酪也使用kiri乳酪製作雪白乳酪慕斯，再撒上香草蛋糕粉及糖粉，展現法式典雅的氣質。

▲「法式雪霜乳酪杯」55元。

「法式雪霜乳酪杯」基底運用kiri鮮奶油乳酪，讓輕乳酪蛋糕體吃起來如空氣般輕盈，適中的大小，是一人獨享的下午茶首選。「法式藍莓乳酪大福」精巧的外型，採用kiri鮮奶油乳酪製成濃郁生乳酪餡，內餡搭配含有果肉的酸甜藍莓餡，雪白的軟Q外皮，療癒又美味。同步也推出3款經典的「法式經典原味千層、法式乳酪布丁、焦糖巴斯克乳酪」。

▲「法式藍莓乳酪大福」59元。

▲法式經典原味千層，原價99元，特價95元。

▲焦糖巴斯克乳酪，原價79元，特價72元。

另外也在12/04~12/17推出第二波新品共2款，分別是「法式乳酪奶皇捲」鹹香起司刨絲後融入戚風蛋糕體，帶著淡淡乳酪焦香，捲入清爽奶香的kiri生乳餡及絲滑奶皇餡，鹹甜滋味交織，老少咸宜。「法式乳酪泡芙」採用kiri鮮奶油乳酪與35%動物鮮奶油特製而成，內餡濃郁飽滿，外皮金黃香酥，一口咬下超滿足。

▲法式乳酪奶皇捲，原價99元，特價89元。

▲「法式乳酪泡芙」原價75元，特價69元。（圖／全聯提供）



全聯也表示，11/20~12/17買We Sweet X kiri甜點任一件，加購OFF COFFEE現煮咖啡任一杯，現折10元。除了全台全聯門市共襄盛舉法式饗宴，We Sweet Cafe'大安延吉店、台中市政店11/20起也於店內販售使用Kiri頂級鮮奶油乳酪為原料的甜點，並於11/20~12/3推出指定蛋糕95折優惠。