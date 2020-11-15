汐止離奇車禍...婦人倒地以為自摔　監視器揪出是小黃撞的！

記者張君豪／新北報導

11日下午1點50分左右，新北市汐止區水源路一段發生一起離奇車禍；有民眾事後報警反映，自家監視器有拍到一名小黃司機撞到一名黃姓婦人，事後卻自行離開，汐止警方接獲民眾報案後相當重視，循線約談張姓計程車駕駛（57歲）到案說明，張男表示當時因血糖過低導致精神不繼，滑向對向車道撞到停放路旁的機車，現場有下車察看與機車車主簡男商討賠償事宜，他以為與被撞車主達成賠償協議後就離開，但並未注意有撞到黃姓老婦人，警方據此仍深入調查。

▲汐止區一名黃姓老婦遭對向衝過來的計程車撞飛、目前住院觀察，計程車離譜行徑引發網友撻伐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區一名黃姓老婦遭對向衝過來的計程車撞飛、目前住院觀察，計程車離譜行徑引發網友撻伐。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，14日接獲當地民眾報案，熱心民眾更將該段車禍影片上傳臉書社團，警方不敢大意緊急追查11日下午發生的該起車禍。警方調閱其他監視器約談張姓計程車駕駛到案；根據畫面，張男先駕車撞到黃姓老婦，然後才撞擊到路旁機車。

▲汐止區一名黃姓老婦遭對向衝過來的計程車撞飛、目前住院觀察，計程車離譜行徑引發網友撻伐。（圖／記者張君豪翻攝）

但張男到案後說，自己因健康問題開車當時血糖過低瀕臨昏迷，才會失控開到對向車道，但他以為只有撞到路旁的機車，有下車查看並與機車主達成賠償協議，他以為把車禍處理好了才離開，當時並未發現老婦人被撞到；而事後黃姓老婦被車撞倒臥路邊，經其他熱心路人下車詢問，老婦也不知自己被車撞到，還懷疑自己年邁跌倒受傷，後來黃婦在熱心路人攙扶下協助返家。

警方提供監視器給肇事張男、黃婦觀看後，才還原這起離奇車禍的發生過程；黃婦被撞倒地後，事後送醫診察，發現臉部挫傷、頸椎有骨裂，目前住院治療中。汐止警方表示，經調閱相關監視器佐證釐清事情經過，會待黃女筆錄製作完成後，釐清小黃駕駛是否涉及肇事逃逸，以利後續偵辦。

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