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闖紅燈被叭爆氣！台中伯「18秒連珠炮幹譙」　整口牙貼鏡頭開大絕

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記者莊智勝／台中報導

闖紅燈還這麼囂張！台中市一名陳姓網友在臉書爆料公社PO出行車紀錄器畫面，表示17日下午4時35分許騎乘重機行經太平區東平路、祥順路口時，突見一名阿伯騎著機車闖紅燈，嚇得他連忙減速、並按下喇叭示警；不料這一聲長長的「叭」卻惹惱阿伯，連忙從後方追上、還跳下機車朝著陳男狂飆三字經。事後陳男不甘受辱，主動前往太平派出所報案，並提告妨害自由及公然侮辱，目前警方已受理，全案正進一步調查中。

▲▼台中太平阿伯紅燈右轉被按喇叭，暴怒下車狂飆三字經。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲陳男行經路口時，見到阿伯準備違規闖紅燈右轉，急忙長按喇叭示警。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

行車紀錄器畫面拍下，當時陳男騎著機車沿路直行，經過路口時，一名阿伯突然騎著機車準備闖紅燈右轉，由於當時車流眾多，陳男根本無從閃避，連忙剎車減速、並長按喇叭示警；而這刺耳的喇叭聲瞬間點燃阿伯怒火，連忙從後側追上，還一度將車停在路邊破口大罵、表演18秒「連珠炮幹譙」，狂飆「X機X、X你娘！」陳男聞聲後也緩緩停下與阿伯理論，「你撞（闖）紅燈耶！」但理虧的阿伯仍不認錯，跳針質問「X你老機X！你是在叭X小？蛤？叭X小？」

最戲劇化的是，當下陳男遭辱罵時見道理講不通，好整以暇提醒阿伯，「我有行車紀錄器喔。」但原本已經準備離去的阿伯聽聞後怒火更盛，氣得轉身尋找鏡頭方向，還彎腰將臉湊近、以丹田之力對著鏡頭怒吼「我咧X你娘啦！」隨後才騎上機車離開現場，留下陳男在原地，「沒關係，你等著收紅單！」

▲▼台中太平阿伯紅燈右轉被按喇叭，暴怒下車狂飆三字經。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲▼台中太平阿伯紅燈右轉被按喇叭，暴怒下車狂飆三字經。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲阿伯被長長的喇叭聲惹火，將車停在路邊對著陳男表演「18秒連珠炮幹譙」。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

超火爆畫面曝光後，網友也紛紛揶揄「他是不是想親你」、「恭喜年終提早領」、「老三寶跟老8+9的集合體」、「上次在路上嚇到衝出來的流浪狗，牠也是對我吠了幾聲，就夾著尾巴跑了」、「紅燈右轉一張、紅線違停再一張」、「檳榔嚼很大，這口牙還在造口業！」

當事人陳男也在下方留言更新進度，表示事後已將行車紀錄器畫面交給警方，並正式報案提告妨害自由、公然侮辱；警方也依法受理開立報案三聯單，後續將循線傳喚涉案男子到案說明。

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 ▼陳男當天晚間即前往太平派出所報案，提告妨害自由、公然侮辱。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲▼台中太平阿伯紅燈右轉被按喇叭，暴怒下車狂飆三字經。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

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