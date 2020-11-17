台大形象影片2天就下架　校方：調整後搭配「簡介影片」一同公布

▲台大全球形象影片。（圖／翻攝自YouTube／National Taiwan University 國立臺灣大學，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學15日發表全球形象影片，但卻在昨日該影片卻悄悄下架。台大行銷長林俊昇今（17日）向《ETtoday新聞雲》表示，這次的影片屬「形象影片」與大眾認知的「學校簡介影片」其實不太一樣，另外，近期面臨校內接連傳出幾起不幸事件，宣傳行程暫緩，未來將與簡介影片與形象影片將一同公布。

台大首支形象影片「Driven by Dreams」日前發表，影片是以一名男學生騎單車行經椰林大道為開場，接著畫面跳轉至外國留學生努力在黑板進行計算，甚至穿過層層阻擋、站上國際舞台等畫面，強調台大人不畏懼挑戰、勇敢追夢的精神。但影片釋出後卻被許多網友認為沒看到台大的特色，甚至認為內容空洞、看不出有什麼形象。不料，當評論聲四起時，該支影片也默默下架。

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林俊昇澄清，近日因台大學生連續意外事故的影響，許多原定活動取消，由於無法充分說明影片內涵，引起網友很多討論，因此學校決定調整策略。而該片屬形象影片，陳述的是台大的精神，與網路上所流傳比較的「學校簡介」影片，目的與型態完全不同，也很難比較，未來會另外拍攝This is NTU台大中英文簡介，裡面就會有大量的台大相關資訊與場景。

對於很多人認為沒有傳達真正的「台大精神」，林俊昇解釋，該片主要TA其實是外國學生，未來也要作為國際宣傳用，強調台大多元學生背景，目標觀眾是外國學生，非台灣學生，因此建議大家可以從外國學生角度，思考本片想傳達的意念。

林俊昇也提到，該本片所講的台大精神，是耗費相當多時間訪談教授、學生、校友、員工所獲得的結晶，是台大人的自由多元創新的挑戰者特質，與其他學校學生特質並不相同，並不適用於其他學校，之後會逐步釋出Why Branding NTU的幾個影片，包含理念篇，讓大家了解到這是14個月來許多師生的共同努力，結晶出來的結論。

至於部分的負面聲浪，林俊昇也說，影片中有些讓人思考的意象，各人解讀不同，予以尊重，但也鼓勵大家探索其中的意涵，這次也有做全面性的網路分析（含流量與內容），整體評價是有鼓勵也有批評，「我們虛心接受」。林俊昇再次強調，這次的影片也算是試片，將蒐集意見，未正式啟用。

